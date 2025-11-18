我的頻道

冷眼集／執政無能 賴清德、卓榮泰只會向在野開戰

記者 唐筱恬、林河名
賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）被質疑，兩岸、內政問題搞不定，竟都選擇向在野開戰。（本報資料照片）

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸通緝，賴清德總統身為三軍統帥，先是要立法院長韓國瑜聲援，昨天又回擊韓國瑜「不該替侵略者找藉口」；同一時間，面對立法院財劃修法大戰，行政院長卓榮泰宣布「全面迎戰」。總統和閣揆在兩岸、內政問題搞不定，竟都選擇向在野開戰。

韓國瑜上周被賴總統點名應聲援沈伯洋，韓雖酸「自己生病，讓別人吃藥」，但他也具體呼籲民進黨應廢除「台獨黨綱」、撤回「境外敵對勢力」說法，形同提供賴總統「解方」；府方當天未有回應，直到昨天，賴總統竟直指韓不應替侵略者找藉口。

事實上，韓國瑜已強調身為國會大家長，會盡全力保護好每一位立委的權益。但國會議長不能代表全體立委，如何有效聲援沈伯洋及正告對岸，除了民進黨立院黨團應有積極作為，促請朝野合力發聲，更重要的是兼任民進黨主席的賴清德總統，不該把保護黨員及國人的責任，轉嫁給韓國瑜。

韓國瑜的直言不諱，固然讓賴清德面子掛不住，心裡也很不是滋味；但賴總統正是對兩岸和平及國人安危必須「負最終責任」的那個人，若直接把提供解方的人指為「替侵略者找藉口」，不但規避總統應負的責任，更是對國會議長的最嚴厲抹紅與汙衊。

卓榮泰因財劃法而向國會宣戰，則是賴政府另一個讓國政動盪不安的不智之舉。藍白再修正財劃法，用意在於反制政院以行政裁量權對地方補助款動手腳，卓揆不先檢討為何遲不提出政院版修法，只知嗆聲全面迎戰。

行政院受立法院監督，本是憲法明定，如今竟由閣揆嗆聲「全面迎戰」，在民主國家已構成倒閣事由；這樣的閣揆，還有能力與在野溝通嗎？

從兩岸議題到內政修法，主政者不斷與在野黨火車對撞，「不想解決問題，只想解決提出問題的人」。然而，只會向在野開戰，徒然自顯執政能力的不足。

韓國瑜 民進黨 賴清德

