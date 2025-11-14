我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

冷眼集／當大使變名嘴 脫線護黨淪笑柄

記者 張文馨
駐歐盟代表謝志偉。（本報資料照片）
駐歐盟代表謝志偉。（本報資料照片）

謝志偉作為一位代表中華民國的外交官，卻公開批評自家國會議長，讓好不容易達陣的副總統蕭美琴訪歐成就，從台灣被國際看見的與有榮焉，瞬間回到國內政治鬥爭的壓抑氛圍；凸顯謝志偉眼裡不只有台灣，更心繫民進黨的得失。

一名資深外交官表示，外交人員的專業素養是「不臧否駐在國的內政，更不會點評本國內政」，這也是在國際行走的鐵律。謝志偉不是第一次越過這條紅線，從民進黨內初選、國民黨執政縣市赴陸，到這次直接點名批評國會議長的言論，「謝大使」無縫接軌「謝名嘴」，在外交領域和政黨競爭範疇反覆橫跳。

歐洲人素以謹守分際著稱，謝志偉點名開嗆自家人，會讓外國政府如何看待台灣政府？在不影響其國家利益的前提下，恐怕是看在眼裡，笑在心裡。

謝志偉有其珍視的價值，也從不迴避捍衛自己的立場，但是朝小野大是賴清德總統執政的現實，謝志偉以金瓶梅類比兩岸關係，不只國人難以理解，恐怕只會被認為是在替政黨競爭添政治攻防的柴火。

無論國內政黨如何競爭，對外團結捍衛國家利益，這是賴總統反覆強調的原則；然而，綠營動輒將在野黨打成「中共同路人」，喻為「潘金蓮」，甚至為了黨同伐異，竟把台灣自比為「武大郎」，相信很少會有國人會認同，這種等而下之的逞口舌之快，要如何團結朝野及國人，在外推進國家利益？

民進黨和外交部歡慶蕭美琴訪問歐洲發表演說的成就，包含謝志偉在內功不可沒；外界關注的是台灣如何持續進前，在保守的歐洲國家為台灣打開另一扇門，而不是看到外交官走鐘脫線演出，讓台灣的外交品質無法提升，反成外人笑柄，真是情何以堪？

民進黨 中華民國 賴清德

上一則

北市府盼留Nvidia70年 將提地上權「年限50+20」

下一則

台灣最富、最窮 收入差距150倍

延伸閱讀

G7外長會議聯合聲明 賴清德：維護台海和平已是國際共識

G7外長會議聯合聲明 賴清德：維護台海和平已是國際共識
從蕭美琴在歐洲演講 看歐中台關係

從蕭美琴在歐洲演講 看歐中台關係
蕭美琴蔡英文相繼出訪 分析：歐洲與台灣往來更有彈性

蕭美琴蔡英文相繼出訪 分析：歐洲與台灣往來更有彈性
花80億歐元換歐洲議會演說？蕭美琴：完全的造謠

花80億歐元換歐洲議會演說？蕭美琴：完全的造謠

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌