冷眼集／當大使變名嘴 脫線護黨淪笑柄

駐歐盟代表謝志偉。（本報資料照片）

謝志偉作為一位代表中華民國 的外交官，卻公開批評自家國會議長，讓好不容易達陣的副總統蕭美琴訪歐成就，從台灣被國際看見的與有榮焉，瞬間回到國內政治鬥爭的壓抑氛圍；凸顯謝志偉眼裡不只有台灣，更心繫民進黨 的得失。

一名資深外交官表示，外交人員的專業素養是「不臧否駐在國的內政，更不會點評本國內政」，這也是在國際行走的鐵律。謝志偉不是第一次越過這條紅線，從民進黨內初選、國民黨執政縣市赴陸，到這次直接點名批評國會議長的言論，「謝大使」無縫接軌「謝名嘴」，在外交領域和政黨競爭範疇反覆橫跳。

歐洲人素以謹守分際著稱，謝志偉點名開嗆自家人，會讓外國政府如何看待台灣政府？在不影響其國家利益的前提下，恐怕是看在眼裡，笑在心裡。

謝志偉有其珍視的價值，也從不迴避捍衛自己的立場，但是朝小野大是賴清德 總統執政的現實，謝志偉以金瓶梅類比兩岸關係，不只國人難以理解，恐怕只會被認為是在替政黨競爭添政治攻防的柴火。

無論國內政黨如何競爭，對外團結捍衛國家利益，這是賴總統反覆強調的原則；然而，綠營動輒將在野黨打成「中共同路人」，喻為「潘金蓮」，甚至為了黨同伐異，竟把台灣自比為「武大郎」，相信很少會有國人會認同，這種等而下之的逞口舌之快，要如何團結朝野及國人，在外推進國家利益？

民進黨和外交部歡慶蕭美琴訪問歐洲發表演說的成就，包含謝志偉在內功不可沒；外界關注的是台灣如何持續進前，在保守的歐洲國家為台灣打開另一扇門，而不是看到外交官走鐘脫線演出，讓台灣的外交品質無法提升，反成外人笑柄，真是情何以堪？