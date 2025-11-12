陳其邁報告後走人 引爆藍綠議會衝突

我的頻道

記者徐白櫻／高雄12日電
高雄市議會爆發主席台之爭，議事被迫暫中斷。(記者徐白櫻／攝影)
高雄市議會爆發主席台之爭，議事被迫暫中斷。(記者徐白櫻／攝影)

高雄市長陳其邁昨赴議會報告115年度高雄市總預算案，國民黨團不滿陳其邁報告完就走人，砲轟不尊重議會，綠營則提出「停止討論」反制，引爆藍、綠戰火，藍營攻占主席台，綠營急護駕，雙方爆發肢體衝突，叫囂長達10分鐘，總預算案最後被擋下。

市府表示，陳其邁是遵從議長康裕成指示離去，防颱工作刻不容緩。

高市議會進行施政計畫與預算編製報告，並進行議案交付審查，藍、綠議員皆甲級動員，一早就瀰漫緊張氛圍。上午11時許，陳其邁報告總預算案，隨後財政局及主計處說明歲入及歲收編制情形，陳其邁在第一節休息時間即自行離去，下午3時10分改在消防局主持鳳凰颱風第一次防災會議。

藍營議員昨質疑市府債務多、捷運不斷借錢，審查總預算案時，議員白喬茵、陳麗娜發現陳其邁不在，陸續砲轟「市長沒跟議長報告或送請假單，報告完就走人，可說前所未見」，視議員為無物，也是不重視市民，以後議員講話還有人要聽嗎？

議員邱于軒指出，中央違法減列一般性補助，教育、長照等項預算，市長應為市民發聲。此外，和山光電、美濃大峽谷、馬頭山廢棄物等案都有很大爭議，局處長傲慢，應該先公開道歉 ，要求退回總預算案。

國民黨議員輪番發言下，民進黨議員鄭孟洳提案「停止討論」。此話一出，藍議員帶著海報陸續站上主席台，包圍議長康裕成，康只好敲槌休息。藍、綠爭執過程中一度爆發肢體拉扯，藍議員在主席台不願離去，直至傍晚5時55分，康裕成返回議事廳宣布散會才各自散去，總預算案須擇日再送大會審查。

康裕成事後為議事處理未臻周延致歉，她說，縣市合併以來，總預算案交付審查時，市長報告完即可離席，僅留財政主責單位在場，其餘局處首長無須全程列席，陳其邁是經她同意離開，並非溜走，盼議員勿過度糾結。

市府表示，市長離開議會就趕到應變中心主持防颱工作會議，因這次颱風看來可能直撲高雄，防颱工作刻不容緩。

國民黨團強調，預算審查過程中，市長於休息時間後竟離席未歸，議員想質詢、討論市政卻無從對話。民進黨團則反擊，國民黨不思理性監督問政，用惡意杯葛方式，浪費全體高雄市民時間與市政前進腳步。

陳其邁 國民黨 民進黨

