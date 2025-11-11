新聞評論／朝野共商人事 才是解決政治僵局的根本之道

我的頻道

聯合報社論

立法院會行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，行政院提名的4位人選全遭封殺。院長卓榮泰怒道，「我已經把整個橄欖園的一半都遞出來了」，結果沒得到任何善意回應，將重新思考未來包括中選會人事案在內的合作模式。卓榮泰說法背後的思維，有幾個嚴重的問題，他若不加澄清，可能從NCC、中選會到憲法法庭都將停擺。

首先，卓榮泰把行政院長盡其憲政義務與依法行政，當作對在野黨的善意施捨。NCC委員出缺，行政院長依法有義務在三個月內提名專業適任人選送請立法院審查。但行政院提名已嚴重延宕，人選亦未經商量，無法讓在野黨感到公正客觀，卓揆究竟遞了什麼橄欖枝？

其次，賴政府並非完全執政，國會也不再是行政院的立法局，卓榮泰卻仍有「行政權獨大」的成見，因此完全漠視國會多數的意見。以他的看法，行政院送出提名人選，就是遞出大半個橄欖園，立法院只能照章通過，否則就是不友善。這是哪門子民主思維？

第三，賴政府的提名策略，也充滿政治算計。去年立法院修法刪除NCC委員萬年延任條款，行政院竟鑽巧門讓原副主委延任並代理主委，迫使藍白二度修法堵住巧門。今年新提人選，行政院早在5月就確認名單，卻欺騙國會，刻意壓到大罷免之後才提出。其盤算，就是要等民進黨重掌國會多數後，再護航過關。豈料大罷免慘敗，賴政府操控NCC之心依然不死。

第4，卓榮泰以遞出半座橄欖園，卻得不到任何善意回應，打算繼續戰藍白。行政院日前突然致函立院在野黨團，要求一周內推薦中選會委員人選；如今因NCC人事遭否決，卓榮泰惱羞成怒，便揚言撕毀藍白推薦的中選會委員名單。賴政府想繼續挑釁國會多數，顯未記取大罷免大失敗的教訓。

卓榮泰想拿中選會人事來情勒NCC人事，又擔心中選會人事案只有在野黨提出的人選才會通過、行政院提出的人選會被封殺，政院想尋求的合作模式將缺乏信任基礎。試想，朝野缺乏互信基礎，民進黨和賴政府不是始作俑者嗎？發動大罷免就是要徹底消滅國民黨，賴政府現在還在裝無辜？

蔡政府把NCC當作整肅媒體、追殺在野的工具，NCC上屆委員也充分配合府院黨意旨，濫用職權，護航綠媒、傷害新聞自由。NCC結構至今沒有改變，卓榮泰要怎樣讓在野黨相信，這個獨立機關不會繼續被當成剷除親藍媒體的政治工具？在賴清德總統召喚青鳥圍攻立法院時，在賴清德、卓榮泰和民進黨立院黨團總召柯建銘共商推動大罷免時，朝野互信的基礎就被他們徹底破壞了。要重建互信，只能從賴清德和卓榮泰開始。

從憲法法庭、NCC到中選會的人事延宕及機關停擺，都面臨著相同的困境。賴清德和卓榮泰不願提出多數民意可接受的人選，卻怪罪在野黨杯葛，只幻想著重回對國會予取予求的美好歲月。大罷免大失敗後，賴政府從中選會人事開始，學習怎樣尊重在野黨。現在卻因NCC人事案受挫，就揚言拋棄才邁出第一步的中選會人事合作模式，難道要看著明年9合一選舉辦不成？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，納入朝野各政黨意見，早日讓NCC恢復運作，不失為可行的辦法。國民黨立院黨團書記長羅智強也指出，請在野黨推薦，共商合適專業人選，才是根本之道。從中選會、NCC到憲法法庭，藍綠黨團幹部找到合作模式，賴清德和卓榮泰別只會惱羞成怒。

