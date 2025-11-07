豬瘟疫情漸緩…盧秀燕「揮淚斬馬謖」政治風暴才要開始

台中市長盧秀燕（左四）表示，媽媽做不好要檢討，非洲豬瘟事件讓大家擔心，她非常抱歉。(記者陳敬丰／攝影)

非洲豬瘟疫情 初步解封，台中市長盧秀燕 昨公開道歉，大刀拔除防疫不力的三局處長職務，被視為政治止血。盧秀燕今親上火線，在議會專案報告疫情處置，迎戰鋪天蓋地的控訴與質疑。「揮淚斬馬謖」只是開始，能否用公開透明的態度釋疑，才是盧政治聲望止跌的關鍵。

非洲豬瘟疫情爆發後，盧市府形象一再重挫，不只採檢慢半拍，廚餘堆積如山，後續爆出疫調錯誤百出、廚餘蒸煮稽查形同虛設，市府的輕忽成最大破口，即使國民黨同袍想轉而攻擊中央邊境失守，也難以說服大眾。副市長黃國榮坦言「對市府傷害很大」，盧秀燕昨天也二度鞠躬道歉。

疫情禁令部分解除後，盧秀燕就大動作開鍘，意味著疫情趨緩的同時，政治風暴正要開始。從疫情爆發後，盧團隊從採檢、疫調到稽查都不斷出錯，農業局、環保局與動保處在這次事件難辭其咎，身為市府最高首長，盧秀燕當然也難以置身事外，聲望更因此受創。

從中市府昨宣布撤換首長後，隨即公布新人事名單，可見盧對此番調動已有定見。據了解，盧在疫情爆發後，已著手評估換人，並找到接任人選，等到中央宣布初步解封後，同步拋出人事更換、公開道歉，也代表啟動內部檢討，為市府團隊上緊發條。

盧整頓內部是必要的，但能否說服外界？仍是問號。光從疫調過程錯誤百出，再到廚餘蒸煮稽查從「沒有異狀」，再到「設備早就損毀」，暴露出市府內部的管理漏洞與系統性問題。連市府提出的專案報告，被市府提及的王姓獸醫佐，昨又聲明根本沒有通報疫情，讓疫調真相再次墮入五里霧中。

盧秀燕今天赴議會備詢，直面這場政治風暴，盧秀燕在開鍘、道歉之外，更應以她標榜的「陽光政治」風格，坦然面對與說明防疫過程的疏失與疑點。經歷這場防疫風暴，台中市政府正面臨執政以來最大信任考驗。盧秀燕能否藉此重建公信、補強治理體系，仍有待時間驗證，唯有為團隊鎖緊螺絲，「把事做好」才能真正替自己止血。