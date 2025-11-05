我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

藍批賴清德放任林佳龍、吳釗燮搶功內鬥 台美關係零分

記者李成蔭、周佑政／台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立院黨團書首席副書記長林沛祥（右）、副書記長徐巧芯（左）4日舉行記者會，批評外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮搶功內鬥。（記者林伯東／攝影）
國民黨立院黨團書首席副書記長林沛祥（右）、副書記長徐巧芯（左）4日舉行記者會，批評外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮搶功內鬥。（記者林伯東／攝影）

台灣近期外交處境成焦點，有政界人士指外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮長期有「瑜亮情結」，此時恐有新一波內鬥。國民黨立法院黨團昨開記者會批評，賴政府放任兩系統內鬥搶功，真是「既生龍，何生燮」，台美關係現在是「零分」。

國安會秘書長吳釗燮（圖），被批與外交部長林佳龍搶功內鬥。（本報資料照片）
國安會秘書長吳釗燮（圖），被批與外交部長林佳龍搶功內鬥。（本報資料照片）

總統府發言人郭雅慧表示，台灣的對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展，政府團隊也都朝同樣的目標相互協力，國民黨團的相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

林佳龍也回應，兩部會（即外交部、國安會）合作非常密切，外交部就是要結合各部會力量讓台灣走向世界。

近期頻有外媒指出台灣對美外交危機，國民黨團指出，在影響台灣處境的川習會關鍵之際，林佳龍忙著挺正國會派系所支持的立委林岱樺打高雄市長初選，而吳釗燮更把外交部當塑膠，繞過體制派人赴美，賴政府放任兩系統內鬥搶功，真是「既生龍，何生燮」。

國民黨團書記長羅智強砲轟，賴政府的台美關係不只現階段岌岌可危，甚至會把多位前總統建立的外交資產全部敗光；就講一個「標配」，總統一般都是當選三個月內過境美國本土，但賴清德總統就任快兩年卻無一次成行。黨團副書記長徐巧芯指出，賴政府對美軍購案也是滿滿延宕問題，多家美國智庫、期刊、媒體都示警台美關係生變問題，「台灣準備好了沒？」

國民黨團首席副書記長林沛祥抨擊，民進黨最愛講台美關係「史上最好、堅若磐石」，結果花天價拿不到戰機，科技產業也外送美國。他批評，民進黨現在忙著派系鬥爭，林佳龍心中無外交而只有派系，吳釗燮派國安會副秘書長趙怡翔去美國，賴政府放任外交及國安系統互搶功勞、互扯後腿，「外交零分、軍購零架、國安混亂，這就是現在台美關係的真相」。

林佳龍回應，外交部與國安會彼此合作相當密切，他也待過國安會，國安會功能發揮對外交很重要；外交部在第一線，特別是駐外的館處能夠發揮總和外交，並結合各部會的力量，讓台灣能夠走向世界，這需要跨部會合作。有關力挺林岱樺，林佳龍認為，他僅是對有志服務人民的同志表達加油。

至於日經亞洲報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，因使用「台灣」或「台北」名稱而卡關。林佳龍表示，感謝愛沙尼亞國會在約半年前通過相關法案，可以啟動未來設處的法律基礎，目前大家也都有在諮商，期待兩國的關係建立在既有的基礎上，能夠更穩健的發展。

國民黨 林岱樺 民進黨

上一則

硬挺林岱樺傳賴清德不滿 黨內憂林佳龍地位岌岌可危

下一則

長者臥床10年沒看牙 張口驚見蛆 「到宅看牙」推14年 不到1%牙醫投入

延伸閱讀

CNN：林佳龍宴請美官員無人出席 台外交部：多位要角到場

CNN：林佳龍宴請美官員無人出席 台外交部：多位要角到場
首屆總統盃三對三籃球賽 賴清德與球員自拍跳舞

首屆總統盃三對三籃球賽 賴清德與球員自拍跳舞
CNN爆料台灣想換駐美代表 林佳龍否認

CNN爆料台灣想換駐美代表 林佳龍否認
川習會之際…林佳龍發文挺林岱樺參選 挨批有愧外長角色

川習會之際…林佳龍發文挺林岱樺參選 挨批有愧外長角色

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉