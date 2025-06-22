我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

觀察站／輔選反罷免 盧秀燕轉型動員者 從政分水嶺

記者 陳秋雲
台中市長盧秀燕（中）21日為雙北反罷免造勢活動站台，批評賴清德總統只會鬥爭。（記者潘俊宏／攝影）
台中市長盧秀燕（中）21日為雙北反罷免造勢活動站台，批評賴清德總統只會鬥爭。（記者潘俊宏／攝影）

罷免箭在弦上，台中市長盧秀燕21日起北上輔選反罷免，引起政壇矚目；總統府昨也宣布賴清德總統展開「團結國家十講」行動，當家綠營主將浮出水面。這場政治攻防不僅試煉彼此選戰策略，也是對盧秀燕與賴清德未來角色的深層檢驗。

盧秀燕政治風格偏務實穩健，在市政建立「理性治理」、「民生優先」標籤，昨天她帶隊北上反惡罷大型造勢聲援藍委，在台上嚴厲批評綠營以政治追殺人民，更直接點名賴清德「胡作非為」罷免在野，只為一黨獨大。

反惡罷行動本質雖針對特定綠委的選區攻防，但盧秀燕出場也關乎主動出擊的政治定位。她在議會休會期間積極大規模輔選，將中火、公安等市政議題與罷免訴求結合，展現強烈的政治節奏感，讓原本以各選區為單位的罷免行動，升級為全黨動員的系統戰。

盧秀燕當今的戰略角色儼然轉型為政黨動員者，不僅補位國民黨中央組織力的鬆散，更實際架起地方與中央的選戰協作系統。

藍營進入新一波接班布局，立法院長韓國瑜雖有聲量，卻受限憲政角色；新北市長侯友宜經歷總統敗選，聲勢沉澱；國民黨主席朱立倫將屆任期，未來走向未明。藍營支持者期盼盧秀燕藉罷免攻防戰，穩固黨內支持、擴大派系聯繫，未來可能接起下一階段黨務與選戰重任。

與盧秀燕的主動出擊相比，賴清德選擇相對克制與低調。在政治語言上，賴清德不斷強調「改革不退」、「朝野合作」，藉此打造總統高度與責任形象。他刻意不與盧秀燕正面交鋒，而是塑造「理性政府對上政治動員」。

然而，若罷免蔓延效應擴大，賴清德未來改革動能與民意基礎仍可能受波及。雖然表面由盧秀燕主導反罷免的戰場步步進逼，賴也另覓途徑結合社團等勢力壯大罷免能量，孰勝孰敗，都是對賴、盧未來領導力的一次挑戰。

罷免結果對盧秀燕只是短期戰果，更重要的是她能否成功扮演整合藍營勢力、展現全國政治操作能力的角色；這牽動2025黨主席選舉，甚或2028大選提名，這場反罷免行動將被視為她政治進階的關鍵分水嶺。

罷免 盧秀燕 賴清德

上一則

賴清德下鄉 黃國昌譏所為何來 朱立倫批矛盾

下一則

巨嘴鴉近年因動漫變寵兒 黑市價高掏巢者擄幼雛上網賣

延伸閱讀

盧秀燕轟「官逼民反」賴清德10講22日登場

盧秀燕轟「官逼民反」賴清德10講22日登場
25件罷免案7/26投票 藍：宣傳車就在街上跑 劇本早寫好

25件罷免案7/26投票 藍：宣傳車就在街上跑 劇本早寫好
新聞眼／賴清德圖扭轉朝小野大 對藍趕盡殺絕

新聞眼／賴清德圖扭轉朝小野大 對藍趕盡殺絕
盧秀燕促朱立倫延黨主席改選？黃健豪：應清查名冊、等罷免落幕

盧秀燕促朱立倫延黨主席改選？黃健豪：應清查名冊、等罷免落幕

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
新北市王姓男子假扮「關主」、「主辦單位」雙重身分騙女網友挑戰30天性交60次，成功可獲600萬元獎金，新北地院依詐欺得利罪判刑1年10月。示意圖／Ingimage

騙女網友挑戰30天性交60次可獲高額獎金 男遭判1年10月

2025-06-14 12:25
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線