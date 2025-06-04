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綠議員陳怡君涉詐助理費、收建商顧問費 全案7人遭起訴

記者李隆揆／台北4日電
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民進黨籍台北市議員陳怡君（左）涉詐領助理費3日遭起訴，移審後法院裁定繼續羈押。（記者李隆揆／攝影）
民進黨籍台北市議員陳怡君（左）涉詐領助理費3日遭起訴，移審後法院裁定繼續羈押。（記者李隆揆／攝影）

民進黨籍台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖涉詐領助理費案，士林地檢署查出2人另收取「顧問費」替建商關說，涉不違背職務收賄罪；檢方認定全案不法所得逾455萬元（台幣，下同，約15萬美元），昨偵結依貪汙、洗錢、偽造文書等罪嫌起訴陳等7人。士林地方法院昨裁定2人繼續收押禁見。

檢調調查，陳怡君2018年當上市議員，2020年找好友張惠霖擔任公費助理及辦公室主任，後續找陳的弟媳洪于涵、表哥賀璽及表姊張家蓉合作，藉3人身分證件、金融帳戶，偽造3人簽名搭配不實助理事項文書，向北市議會詐領助理費384萬8568元。

得手後由張惠霖透過朱姓友人金融帳戶轉匯款或領出現金，支付住處租金及買賣股票，藉此洗錢規避查緝。

檢調清查相關金流及通訊軟體對話紀錄後，意外查出品嘉建設公司負責人胡偉良、高明義2023年8月至2025年2月間，每月匯出「顧問費」3萬9000餘元至賀璽帳戶共70萬5894元，該款項實際上由張惠霖提領使用。

檢調查出，品嘉公司有建案在台北市大同區，需辦理建築執照、行道樹遷移、汙水審查、道路開挖許可及用電許可等，胡、高2人知悉陳、張2人可以市議員辦公室名義協調、辦理現場會勘等，逐月匯款延攬張惠霖擔任顧問，實際上由張在市府局處面前扮建案「門神」。

檢方認定，陳怡君、張惠霖、洪于涵、賀璽、張家蓉涉嫌公務員利用職務機會詐財、使公務員登載不實公文書等罪；陳、張另涉偽造署押、洗錢罪，另與建商胡、高2人分別涉嫌不違背職務收受、交付賄賂罪及洗錢罪，偵結起訴。

陳、張2人昨移審士院，對於檢方起訴犯行坦認，陳稱起初是因中山區服務處快付不出房租，才會想詐領助理費，與建商互動包含辦理會勘、要求建案審核加速等，「其實沒收錢也是會做這樣的選民服務」，1開始沒警覺有對價關係，「後來知道有對價，也覺得議員會勘不該收錢，我錯了，我認罪，對不起」。

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