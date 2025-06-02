我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

新聞評論／國民黨糾結主席交棒 不如思考主席角色

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席朱立倫日前接受專訪，首度鬆口「我非常期盼順利交棒」。朱立倫下一步牽動黨內競合，如同專訪當天，朱立倫背後一幅孫文的字畫「努力進前」，進或退令人玩味。（記者黃義書／攝影）
國民黨主席朱立倫日前接受專訪，首度鬆口「我非常期盼順利交棒」。朱立倫下一步牽動黨內競合，如同專訪當天，朱立倫背後一幅孫文的字畫「努力進前」，進或退令人玩味。（記者黃義書／攝影）

國民黨主席朱立倫日前接受專訪時表示，今年9月黨主席改選時程不變，他非常期盼「順利交棒」，引發不同解讀。朱立倫是否連任？台中市長盧秀燕是否表態參選？黨內是否有其他人接手？都是熱議話題。然而，比起黨主席是否換人，對國民黨更重要的議題應該是，面對民進黨鋪天蓋地的壓迫，國民黨到底要怎麼做？

此次國民黨主席改選之所以備受矚目，在於不僅攸關明年九合一選舉和2028年總統、立委大選布局，更和馬上要面對的大罷免以及可能隨之而來的立委補選息息相關。雖然大罷免投票前，應不存在國民黨陣前換主席的可能性，但大罷免後的政治局勢，就非國民黨能夠預判，自也無法預先規畫黨主席要不要交棒。

大罷免後至少有兩種可能的政治新局：一是結果對綠營有利，民進黨立委席次大幅增加，甚至重新完全執政；二是大罷免失敗，立院維持三黨不過半，賴政府提前跛鴨，甚至得內閣總辭。藍營「想當然耳」的思考，是大罷免結果對國民黨不利，則黨主席下台負責；結果對國民黨有利，則黨中央維持現狀。然而如此思維，正是國民黨的最大迷思。

平心而論，朱立倫接任國民黨主席以來，雖然在總統選舉敗選，但九合一地方選戰大勝、立委選舉重回第一大黨地位，並和民眾黨穩定結盟制衡賴政府，表現雖非盡善盡美，至少也是差強人意。然而黨內外對朱立倫的攻擊始終不斷；加以台中市長盧秀燕逐漸成為國民黨參選總統的熱門人選，黨內不時有「盧上朱下」聲浪，這些都是朱立倫表態「樂意交棒」的原因。

雖然自認對國民黨付出甚多，但不可否認，以「總教練」自居的朱立倫，領導風格卻爭議不斷。首先是小圈圈的決策核心，讓他「精算師」之名總被認為是「精算自己人」；而在諸多重要戰役裡，黨中央不是集體失能，就是後知後覺。諸多法案研修疏失、議題被動，乃至於面對大罷免的輕忽，導致諸多地方黨部、連署領銜人身陷司法困境，都和中央與地方黨部、智庫、立院黨團脫不了關係。尤其國民黨雖在15個縣市執政，卻很少出現執政縣市長一致對外、地方包圍中央的場景。縣市長和黨中央常是「一人一把號，各吹各的調」，無法發揮統合戰力。這些問題，只能由黨主席概括承受。

但主席交棒之說仍屬迷思，因為如果決策本質不改，不論大罷免結果對國民黨有利，朱立倫順利連任黨主席，或者大罷免結果對國民黨不利，主席職位交棒，對於改善目前國民黨沉痾，都未必會是加分。更直接的說，在黨主席職位不討好的情況下，強要盧秀燕接任，是鞏固領導？或是提前損耗？有商榷空間。

因此，與其討論黨主席交棒，不如思考黨主席角色。朱立倫把黨主席定位為「總教練」，還要肩負募款、黨機器運作等重任，無疑是把一黨興衰放在一人身上。既然黨機器是選舉取向，一切運作就應該是為求勝選。黨主席未必要當「總教練」，可能只要當「代理人」或「協調者」即可。過去吳伯雄擔任國民黨主席，全力協調黨內，並為馬英九製造總統勝選機會，就是最成功的例證。

在綠色執政強勢打壓下，國民黨主席乃至整個黨務團隊的角色，都不能再墨守成規。是要讓強勢黨主席掌握一切黨務，還是著眼於黨主席協調與「最大公約數」功能，讓黨內菁英透過黨務平台各自努力、甚至讓地方首長把背後民意轉化為對政黨支持，何者適合當前的國民黨，並不難判斷。（轉載自聯合報社論）

國民黨 罷免 朱立倫

上一則

黑白集／盧秀燕孵「超巨蛋」 牽動2028大選

下一則

李俊俋拒立院備詢 藍批賴政府企圖打造最弱國會

延伸閱讀

侯友宜批中正路改名 朱立倫問高雄改不改？

侯友宜批中正路改名 朱立倫問高雄改不改？
柯文哲再遭延押 朱立倫錯愕憤慨：停止司法濫權

柯文哲再遭延押 朱立倫錯愕憤慨：停止司法濫權
趙少康：朱立倫交棒不必等到9月 盧秀燕應提前6月上陣

趙少康：朱立倫交棒不必等到9月 盧秀燕應提前6月上陣
新聞眼／朱立倫以退為進？ 盧秀燕低調…全黨等一人

新聞眼／朱立倫以退為進？ 盧秀燕低調…全黨等一人

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

台婦跌倒後離奇猝死 兒5日後才發現…醫師易疏忽奪命關鍵

2025-05-25 19:13
整串粽子示意圖。(本報系資料照)

男友媽送「整串粽」遭嗆沒常識 網熱議：沒聽過

2025-05-25 10:23

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了