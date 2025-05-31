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內政部推中正路改名 台中影響10萬人 盧秀燕：饒了人民吧

台灣新聞組／台中31日電
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內政部推動中正路改名，台中市長盧秀燕今表示，改路名勞民傷財，人民要奔波生活，已經夠辛苦了，「還嫌人民不夠辛苦嗎？饒了民眾吧」。(記者余采瀅／攝影)
內政部推動中正路改名，台中市長盧秀燕今表示，改路名勞民傷財，人民要奔波生活，已經夠辛苦了，「還嫌人民不夠辛苦嗎？饒了民眾吧」。(記者余采瀅／攝影)

內政部推動轉型正義，要地方政府改名「中正路」，內政部長劉世芳並點名藍營執政的台北、桃園、台中進度緩慢；無黨籍台中市議員林昊佑在市議會總質詢質疑「中央出張嘴，地方跑斷腿」；台中市長盧秀燕喊話，改路名勞民傷財，人民要奔波生活，已經夠辛苦了，「還嫌人民不夠辛苦嗎？饒了民眾吧」。

市議員林昊佑表示，中央吃飽太閒要改路名，中正路改名要花多少人力與成本？身分證與戶籍都要改，加起來經費破億元，「中央出張嘴，地方跑斷腿」，國難當頭，中央正事不做，吃飽太閒做這樣事情。

盧秀燕表示，台中市中正路光要改身分證的民眾約1萬7000人，中山路則影響7萬4000多人，共將近10萬人，改名勞民傷財，政府傷財，傷的是人民的納稅錢，人民一生註冊登記多少地址，身分證、戶籍、健保、水電費、電信都要改，連外送也要改，人民要奔波生活已經夠辛苦，何其忍心為了少數政黨的意識形態，讓人民奔波，「還嫌人民不夠辛苦嗎？饒了民眾吧！」

台中市民政局長吳世瑋表示，台中市中正路有七條要改，中正街有五條，還有中正巷，中山路就更多了，中正路與中山路要改名，影響戶數共3萬8954戶。

另外，苗栗縣18鄉鎮市中，13鄉鎮市有「中正路」，對於是否改名，苗栗縣長鍾東錦表示，道路改名製造的困擾及花費成本很大，他認為「不宜改名」能避免就盡量避免。

苗栗縣國民黨籍議員楊明燁在議會總質詢指出，道路改名並非換一塊門牌這麼簡單，牽涉到銀行帳戶、健保卡、學籍資料等相關證件，甚至超市廣告、商家會員都有影響，牽一髮動全身，若要更改，會勞師動眾，近日苗栗市中正路沿街鄉親向他詢問關切，中央會不會強硬要求縣府更改路名。

楊明燁表示，「中正路」改名毫無必要，與其花大錢做政治動作，不如把錢用在全台中正路道路平整改善；國民黨籍縣議員鄭聚然質詢時表示，「中正路有如此罪惡？簡直莫名其妙」，要求縣府「苗栗縣不准改」。

鍾東錦則說，不管誰當家，時間到了自然就下台，以後誰執政也很難講，如果路名改來改去，製造的困擾、花費成本太大，也會搞不清楚道路，造成混淆。

內政部推動中正路改名，無黨籍台中市議員林昊佑在市議會總質詢質疑「中央出張嘴，地方...
內政部推動中正路改名，無黨籍台中市議員林昊佑在市議會總質詢質疑「中央出張嘴，地方跑斷腿」。(記者陳敬丰／攝影)

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