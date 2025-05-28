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補助款遭刪 北市府將提訴願：連本帶利向中央追償

台灣新聞組／台北28日電
行政院統刪中央給各縣市約25%的一般性補助款，引發各縣市地方政府反彈。台北市長蔣萬安（左）表示，本周北市府將提出訴願。（記者曾吉松／攝影）
行政院統刪中央給各縣市約25%的一般性補助款，引發各縣市地方政府反彈。台北市長蔣萬安（左）表示，本周北市府將提出訴願。（記者曾吉松／攝影）

行政院拍板統刪各縣市一般性補助款25%，地方強烈反彈。台北市長蔣萬安昨天說，本周北市府會提出訴願，先墊付以免弱勢族群受影響，事後再連本帶利向中央追償。雲林縣長張麗善也批中央片面統刪地方補助已違反「依法行政」原則，若中央「已讀不回」，縣府將提訴願。

蔣萬安昨赴市議會備詢，北市議員柳采葳先請受到中央統刪影響的局處長起立，約10人起立。她說，民進黨曾稱不砍地方性補助款，如此轉折，分明有政治操作，但受影響是孩童、長者及弱勢家庭，市府要有所動作。

蔣萬安說，他完全無法認同中央剋扣地方補助款，這是法定給予，也規定不得低於前年；中央此次刪減，確實在老人、孩童、社福及身障朋友福利都會受到影響，像重陽敬老金、好運專車乘車補助、育兒津貼、托育補助、很多交通安全改善道路安全維護施工經費，都受到影響。

張麗善也認為中央做法嚴重衝擊地方弱勢照顧、教育資源與基礎建設推動，對財政資源本就有限的雲林是雪上加霜；她呼籲中央懸崖勒馬、立即撤回決定。雲縣府財政處長孫綿凰說，現階段只能請各局處預做百分之卅業務預算控管，並在年底追減預算，至於社福、教育、薪資等必要支出，先跟銀行融資調度，確保不受影響。

新北市長侯友宜說，剋扣補助款對孩子教育與弱勢族群非常不公，盼中央依法處理。嘉義市長黃敏惠召開應變會議，指示市府各單位審慎因應，確保市府同仁、照顧弱勢族群及市民權益，尤其是攸關社會福利政策及教育預算，須克服困難，全力落實原編預算執行。

「新案一律不考慮推動。」台南市府回應，在人事費不能刪、福利不能減的情況下，建設就要大幅減少，現階段先盤點今年的建設，若非急迫或用地取得有問題的案子，先推遲到明年；亟需做的、已經開工或招標完成的，才會繼續推動。

嘉縣府財稅局回應，既有「基本基礎建設、教育、社福」等計畫不會停擺，縣府會先行墊付相關經費，照顧縣民權益，後續視中央釋憲結果再配合修正。

花蓮縣議會昨也逢總質詢，縣長徐榛蔚被問到砍預算，怒批中央違法刪除地方補助款，要民進黨議員張美慧「不要當中央傳聲筒」，並批交通部在0403地震後對蘇花訂定短中長期方案，至今不見任何進展；張回嗆「冤有頭債有主」，要徐去找亂砍預算的傅崐萁，不要把交通問題當成政治提款機。

蔣萬安 民進黨 侯友宜

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