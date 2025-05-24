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新聞評論／大法官別為賴政府圍事、為走鐘國會添亂

聯合報社論
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圖為憲法法庭開說明會釐清立法程序。（記者潘俊宏／攝影）
圖為憲法法庭開說明會釐清立法程序。（記者潘俊宏／攝影）

行政院對財劃法與總預算案聲請釋憲，同時統刪地方補助款，在釋憲結果出爐前暫緩撥款。賴政府一手挾持地方政府與民眾，一手招呼大法官前來圍事。目前大法官人數不足，但民進黨團針對憲訴法修正案聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭卻舉行說明會後迅速受理，一點都沒有綠委所說「癱瘓」的模樣，財劃法與總預算案的受理應該沒問題。

憲訴法釋憲，從民進黨團聲請的適格性，到憲法法庭受理的正當性，都引起質疑，被在野黨批評「演都不演了」。民進黨把大法官當作政治打手，大法官也自甘為權力奴僕。執政黨當家鬧事，成為國會亂源；大法官更破壞憲政分權，為走鐘國會添亂。

藍白聯手修正憲訴法，提高憲法裁判門檻，參與評議的大法官人數不得低於10人，宣告違憲不得低於9人。現在大法官只有8人，卻能開說明會，還能裁定受理，正當性備受質疑；接下來受理財劃法和總預算案，也不令人意外。大法官是否會鑽出更大巧門，沒收國會通過法案，恐怕只有高喊「大罷免、大釋憲、大成功」的民進黨知道了。

2018年國民黨對前瞻預算案聲請釋憲，被當時大法官以無黨籍立委高金素梅未參與表決而駁回；如今民進黨在憲訴法修正案三讀時並未反對，聲請釋憲理應不適格，但大法官卻特別開了說明會後裁定受理。大法官也雙標，誰還相信司法？

在說明會上，大法官要釐清立法過程與立法程序，但連三讀僅能做文字修正，不能為實質修正的議事常理都不懂，卻不斷追究主席「無異議通過」宣告，未進行表決是否合理。大法官的蠢問說明自己不了解立院運作實務，卻想介入立院議事。難怪在野黨批大法官要做「民主太上皇」，質疑大法官對民進黨「呵護備至」，為挽救聲請人的不適格，竟主動提出問題爭點，為民進黨解套。

大法官既不理會專家說明立院議事慣例的重要，也不在意立法院說明「無異議」宣告不是院長韓國瑜獨創，是歷任院長皆如此，大法官如否決此宣告效力，幾等於否定本屆立院上千法案的效力，甚至推翻三讀程序合法性，茲事體大。而大法官心證外露的做法，更嚴重破壞人民對司法公正的期待。

民進黨完全執政時曾強勢通過監察院長陳菊等人事案，剝奪立委實質審查權，在野黨聯手聲請釋憲。大法官認為，議事規範如何踐行係國會內部事項，除有明顯牴觸憲法之重大瑕疵者外，依國會自律原則，行政、司法或其他機關應予以尊重，決議不予受理。這次立法院就援用此例，要求司法應遠離國會議事爭議。這也是司法實務「政治問題不予干預原則」，大法官卻迴避權力分立原則，跨越司法權界線，介入國會內部議事紅線，刻意為政治圍事。

行政院以預算審議和立法程序瑕疵、破壞權力分立等理由，對財劃法和總預算案聲請釋憲。但行政院不准立院凍刪浪費預算的理由，才是介入國會議事，破壞分權原則。更惡劣的是，賴政府在國會挫敗，就對地方政府肆行報復，挾持人民等待大法官救援。

國會本來就是政黨爭衡鬥智的場域。雖然國會衝突已成民主政治運作常態，而民進黨就是議會衝突的始祖，但民主憲政基本原則就是行政、立法、司法彼此尊重，相互制衡，這是憲法的根本精神。大法官應當守護憲法、維護司法公信，讓民主憲政的運作不受扭曲，切勿淪為執政者的政治工具。大法官為賴政府圍事、為走鐘國會再添亂，絕非國家之福，更是司法大忌。（轉載自聯合報社論）

大法官 民進黨 陳菊

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