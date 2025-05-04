黑白集／媒體議價法延宕 賴政府對美的華麗跪姿

數位發展部長黃彥男。（本報資料照片）

《媒體議價法》立法延宕，藍白立委疾呼「強制議價權」是當務之急，綠委也要求盡速推進相關法案，數位發展部長黃彥男卻以台美關稅 談判為由，指目前不是好的立法時機。學者聽不下去，直斥扯關稅當藉口是指鹿為馬、一派胡言。

面對川普 關稅戰，各國或強硬或觀望，獨獨賴政府妄想「先跪先贏」，但立馬被美國打臉。早在川普「解放日」前，台積電 已被迫表態加碼赴美投資千億美元，未料台灣仍遭32%關稅重擊。雖然種種事實證明先跪輸更多，賴政府仍懷「脫中入美」大夢，接連擺出「更華麗的跪姿」。

例如媒體議價立法已是朝野及學界共識，不僅符合國際趨勢、促進公平競爭、有利媒體良性發展，更可當成制衡川普無止境索求的談判籌碼，但黃彥男仍不惜出賣國內媒體利益、犧牲媒體產業環境與報導品質，搶當賴政府最新一跪的爐主。

川普滿口對等公平，但美國數位巨頭「零元購」侵奪媒體成果，就是最大的不對等不公平。十天前歐盟無視美國關稅大棒威脅，重罰蘋果和Meta；台灣卻連提政院版草案都不敢，甚至站在美國立場稱，澳、加媒體議價立法已損害美國經濟利益。

「賴十七條」正全面撒網，防杜共諜滲透。未料賴政府共諜多，美國代理人更多，不只出賣台灣利益，還向全世界示範「有跪最美」。