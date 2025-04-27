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藍批：賴清德跟台灣人民宣戰 已成麻痺總統

記者王千豪、屈彥辰／台北27日電
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國民黨智庫副執行長凌濤批評，賴清德總統(中)現在已經成為一個麻痺的總統，今天還在講天安門，是跟台灣人民宣戰。(記者黃義書／攝影)
國民黨智庫副執行長凌濤批評，賴清德總統(中)現在已經成為一個麻痺的總統，今天還在講天安門，是跟台灣人民宣戰。(記者黃義書／攝影)

國民黨昨天在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會活動，宣稱湧入25萬民眾在總統府前怒吼「賴清德總統下台」，賴清德回應，「如果要戰獨裁，應該要去北京天安門，至少到中國去」。國民黨立委陳玉珍回嗆，「你是中華民國的總統，不要心裡想的都是中國共產黨」；國民黨智庫副執行長凌濤批評，賴總統現在已經成為一個麻痺的總統，今天還在講天安門，是跟台灣人民宣戰。

凌濤表示，為什麼在凱達格蘭大道有這麼多好朋友站出來，原因是現在民進黨已經成為共產黨的形狀，民進黨現在已經成為綠共。

凌濤批評，賴清德為什麼還在講天安門，什麼時候總統府前面像天安門廣場一樣？大家站出來反對國家機器對台灣民主的壓迫跟迫害。

媒體詢問，賴清德此話是否在挑釁對岸，凌濤認為，賴總統不只是對對岸求戰，他也是跟台灣人民宣戰，如果現在的反綠共戰獨裁，賴總統還沒有感受到，繼續紅衛兵的做法，那賴總統根本就已經成為一個麻痺的總統。

陳玉珍說，「賴清德忘記他是中華民國總統，我們是中華民國的子民，我們當然在我們的國家裡要求要有民主自由」，民進黨極盡搜索之能事，扣押國民黨宜蘭縣黨部名冊，罷免藍委的部分就羈押花蓮縣政府民政處長。這麼多人民的聲音希望賴清德可以聽到。

陳玉珍喊話賴清德，「你是中華民國的總統，不要心裡想的都是中國共產黨，這些人民都是中華民國的子民，我們想的都是中華民國。」

賴清德 中華民國 天安門

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