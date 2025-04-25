國民黨426大遊行周六上凱道 蔣萬安籲民眾：勇敢站出來

台北市長蔣萬安25日上午參加松山區「市長與里長有約」受訪。(記者楊正海／攝影)

台北市長蔣萬安 今天(25日)上午參加松山區「市長與里長有約」針對立法院長韓國瑜明將上凱道，並說人民頭上有「三把劍」，蔣萬安上午受訪指出，他覺得韓院長講得很好，所以希望4月26日明天大家能夠「勇敢站出來」。

蔣萬安上午參加松山區「市長與里長有約」受訪，針對大罷免 ，北市5藍委已跨過第二階段，藍軍是否有具體拉抬作為？他說，大家可以看到，今天里長座談，包括立委徐巧芯、王鴻薇都到現場，今天是和台北市松山區里長座談，他們都非常關心地方事務，也都很願意傾聽地方里長的意見和心聲，所以一直以來，他和台北市國民黨 5位立委堅定站在一起，共同努力在中央、地方推動各項市政建設。

另外，宜蘭檢調偵辦罷免涉造假案，24日指揮調查站搜索國民黨縣黨部，事後遭黨部指控扣走中選會公文，致使無法領取二階罷免連署書，檢調聲稱不小心把公文帶走。媒體問蔣萬安，相信這是不小心嗎？蔣萬安說，司法還是必須要能夠公平公正，不要讓外界有感覺到政治介入司法的感覺、印象。

至於中選會指出，罷免是地方政府負責查對，蔣萬安也被問到二階罷免連署送件會，嚴格審查？蔣萬安說，會依法辦理。

對於苗栗縣市鍾東錦挺台中市長盧秀燕參選黨主席？蔣萬安說，其實民眾現在最關心的是政府到底有沒有做好準備，因應美國高關稅的政策所帶來的衝擊跟影響，他認為民眾期待的是對內停止內耗、停止製造對立跟仇恨，而且不分朝野，大家團結以對，能夠接住接下來美國高關稅所帶來的衝擊，影響到的中小企業以及勞工朋友。

針對二階連署達標，徐巧芯說，北市5藍委都達標，她就是呼籲大家出來投不同意票。另外，針對國民黨台北市黨部罷免連署涉造假案，北檢抗告成功，北院上午重開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的羈押庭，徐巧芯說，她一定會聲援黃呂，第一次北院裁決中已經說到，北檢沒有實質證據黃呂有經手，但到高院又被打回來「我們擔心有政治介入司法的狀況」。