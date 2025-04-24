我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

陳水扁諫言遭網暴 游盈隆曝3大原因：刺中青鳥玻璃心

記者楊德宜／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前總統陳水扁日前演講「台灣民主的韌性與轉型」，遭綠營支持者攻擊。（本報資料照片）
前總統陳水扁日前演講「台灣民主的韌性與轉型」，遭綠營支持者攻擊。（本報資料照片）

前總統陳水扁日前演說時表示，清算不是對付在野勢力最好的辦法；不能說意見不一樣，就是「ＸＸ同路人」。一席話遭網友圍剿，諷刺他該回去關了。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，過去3天台灣政壇最令人錯愕、最慘不忍睹的事情是，綠營支持者對前總統陳水扁群起而攻，無情與無理撻伐，簡直到了一種抓狂的地步。

游盈隆表示，他4月19日下午參加陳水扁演講「台灣民主的韌性與轉型」，認為是非常高水準的演說，陳水扁以一貫自信、堅定、幽默、風趣，不卑不亢，深入淺出，一口氣講100分鐘。不怨天尤人，不自怨自艾。「是我聽他無數次演講中，最好的一場，很不簡單」。

他說，現場幾乎座無虛席，但最多約300人左右。但是事後瘋狂批判陳水扁的人也許超過3000人，他相信其中沒有一個人到場聽演說。

批評陳水扁的綠營支持者，「或稱青鳥，群起而攻，為什麼？」游盈隆表示，原因有三，一是因為藍媒對陳水扁419演說內容給予高度評價，廣為報導；二是陳水扁演說內容之一，強調「容忍是民主開放社會的核心價值」，「不能因意見與自己不同，對方就是XX同路人」，而這正好刺中青鳥的玻璃心。三是青鳥擔心陳水扁的談話激勵藍營，讓藍白攻擊賴清德總統，反制大罷免

「青鳥因阿扁總統一席演說而抓狂，用盡一切最惡毒的言詞，群起而攻，有理嗎？」游盈隆表示，一點道理也沒有。像這種對自己人，而且還是戰功彪炳，創建台灣民主居功厥偉，完成首次政黨輪替執政的民進黨總統兼黨主席，不分青紅皂白，批評到體無完膚，是駭人聽聞的，不理性也不道德的，甚至是有病的。這些可恥的行為，都會留下紀錄，因為凡走過必留下痕跡。

游盈隆表示，耶穌死後3天復活，陳水扁發表419演說後，遭遇同黨的人或支持者恐怖攻擊，「3天後，他又是一尾活龍。堅持真理得永生，人生真奇妙」。

陳水扁 賴清德 罷免

上一則

綠批闖北檢政治操作 蔣萬安回嗆：違法不是議員說了算

下一則

新聞評論／問「陳菊走了？」很不妥 但違法嗎？

延伸閱讀

陳水扁嘆：被綠營出征 不知今夕是何夕

陳水扁嘆：被綠營出征 不知今夕是何夕
昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰

昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰
陳水扁喊清算不是對付在野最佳方式 臉書湧入網友論戰

陳水扁喊清算不是對付在野最佳方式 臉書湧入網友論戰
陳水扁看大罷免：當總統該包容 清算在野絕非好辦法

陳水扁看大罷免：當總統該包容 清算在野絕非好辦法

熱門新聞

超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光