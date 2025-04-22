新聞評論／倒閣最大正當性 在凸顯大罷免之邪惡

國會半年多來，被民進黨立院黨團總召柯建銘牽著走。（本報資料照片）

檢調連日以不公手段介入大罷免 連署，台北市長蔣萬安在抗議現場拋出「倒閣」的驚天一呼，為鬱悶多時的藍營掀開鍋蓋。近一年來，賴政府在施政上毫無作為，在箝制在野黨及限縮民眾言論上卻是刀劍齊發，造成台灣民主大倒退。在野黨若再畏畏縮縮，將陷於任人宰割的窘境。無論如何，號召倒閣是凸顯大罷免「不義」的最佳手段，也是喚起民眾熱情的有效工具。

倒閣若要成功，國民黨 仍需藉助民眾黨 立委的支持，才能有過關機會。為此，國民黨和民眾黨高層22日展開協商，就此共商國是。民眾黨目前對倒閣仍持觀望態度，其原因不難想像：一旦倒閣過關國會並全面改選，民眾黨能否確保現有的8席不分區席次，仍在未定之天。然而，柯文哲遭惡意羈押已9個月，民眾黨一再控訴司法不公；在此情況下，若仍小心翼翼死守自己席次而不敢作為，不怕被支持者看扁嗎？

如果藍白能聯手合作，兩黨都沒有跑票，倒閣勢必能過關。事實上，數月前在野黨即有人提過「倒閣」之議，但當時大罷免還未成氣候，在野黨若驟然倒閣，手段和目的似顯得不太相稱，因而擱置。當時綠委還連諷帶刺，譏嘲「國民黨不敢」、「好膽你倒」，認為國民黨的行動力不足懼。

而今時移勢易，情況已截然不同。其一，在府院黨全力發動下，惡意渲染在野黨刪減總預算的作法，甚至將藍白陣營都說成是「中共同路人」。相形之下，國民黨顯然低估大罷免效應，未繃緊神經應對。俟大罷免野火燎原，已形成罷藍35對罷綠15的不對稱形勢，這幾已是另一次全面改選。其二，在此期間，賴政府的威權手段愈發不加節制，除不斷利用「反中」塑造政治恐怖氣氛，更肆無忌憚地出動司法鷹犬逮捕罷綠連署負責人，甚至直接針對國民黨地方黨部而來。在這種情況下，在野黨再不起而對抗，就只能看著行政濫權的天羅地網四面八方撒下。

根據中華民國憲法增修條文規定，一旦倒閣成功，總統有兩種處理方式：一是接受行政院長請辭，另任命新院長；二是宣布解散國會，重新舉行立委選舉；在此期間，國會將出現60天的「空窗期」。亦即，若倒閣成功，賴清德可能讓卓榮泰下台，再任命新院長；那麼立法院就不必全面改選，而大罷免仍可能繼續進行。這點，是藍營內部反對倒閣者的主要憂慮，認為倒閣未必能挽救大罷免。

重點是，一旦倒閣開始發動，就能凝聚反對大罷免民眾的能量，將政治焦點導向賴總統的統治無能及不公不義；即使大罷免仍持續，綠營的詭辯就會被戳穿。事實上，若能推倒缺乏行政效率的卓榮泰，對受不了卓內閣的民眾而言，就是一種鼓舞。當賴清德被迫要在「換閣揆」或「解散國會」之間作抉擇，無論他作何選擇，都是在野黨直攻他顢頇、專制、自私的絕佳時刻。

最重要的是，以目前的情況而言，大罷免被執政黨肆意操弄，已面目全非，在野黨需藉此機會凸顯綠營發動大罷免的荒謬和邪惡。選舉結果反映的是選區的全民意，但罷免卻僅需四分之一票數即可罷掉當選人；這種用少數票數來扭曲民意代表性的手段，當然違反民主精神。尤其，民進黨把罷免搞成形同全面改選的規模，已是民主世界前所未見的醜聞。在這樣的時刻，在野黨若不能振作奮起，為即將崩壞的民主力挽狂瀾，那就太懦弱、也太無用了。

半年多來，國會被柯建銘牽著走，國家被賴清德任性整肅。要結束這些鬧劇，藍白兩黨須拿出大格局、大策略與大手段，別只顧打自家小算盤！