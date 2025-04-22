我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

新聞評論／倒閣最大正當性 在凸顯大罷免之邪惡

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會半年多來，被民進黨立院黨團總召柯建銘牽著走。（本報資料照片）
國會半年多來，被民進黨立院黨團總召柯建銘牽著走。（本報資料照片）

檢調連日以不公手段介入大罷免連署，台北市長蔣萬安在抗議現場拋出「倒閣」的驚天一呼，為鬱悶多時的藍營掀開鍋蓋。近一年來，賴政府在施政上毫無作為，在箝制在野黨及限縮民眾言論上卻是刀劍齊發，造成台灣民主大倒退。在野黨若再畏畏縮縮，將陷於任人宰割的窘境。無論如何，號召倒閣是凸顯大罷免「不義」的最佳手段，也是喚起民眾熱情的有效工具。

倒閣若要成功，國民黨仍需藉助民眾黨立委的支持，才能有過關機會。為此，國民黨和民眾黨高層22日展開協商，就此共商國是。民眾黨目前對倒閣仍持觀望態度，其原因不難想像：一旦倒閣過關國會並全面改選，民眾黨能否確保現有的8席不分區席次，仍在未定之天。然而，柯文哲遭惡意羈押已9個月，民眾黨一再控訴司法不公；在此情況下，若仍小心翼翼死守自己席次而不敢作為，不怕被支持者看扁嗎？

如果藍白能聯手合作，兩黨都沒有跑票，倒閣勢必能過關。事實上，數月前在野黨即有人提過「倒閣」之議，但當時大罷免還未成氣候，在野黨若驟然倒閣，手段和目的似顯得不太相稱，因而擱置。當時綠委還連諷帶刺，譏嘲「國民黨不敢」、「好膽你倒」，認為國民黨的行動力不足懼。

而今時移勢易，情況已截然不同。其一，在府院黨全力發動下，惡意渲染在野黨刪減總預算的作法，甚至將藍白陣營都說成是「中共同路人」。相形之下，國民黨顯然低估大罷免效應，未繃緊神經應對。俟大罷免野火燎原，已形成罷藍35對罷綠15的不對稱形勢，這幾已是另一次全面改選。其二，在此期間，賴政府的威權手段愈發不加節制，除不斷利用「反中」塑造政治恐怖氣氛，更肆無忌憚地出動司法鷹犬逮捕罷綠連署負責人，甚至直接針對國民黨地方黨部而來。在這種情況下，在野黨再不起而對抗，就只能看著行政濫權的天羅地網四面八方撒下。

根據中華民國憲法增修條文規定，一旦倒閣成功，總統有兩種處理方式：一是接受行政院長請辭，另任命新院長；二是宣布解散國會，重新舉行立委選舉；在此期間，國會將出現60天的「空窗期」。亦即，若倒閣成功，賴清德可能讓卓榮泰下台，再任命新院長；那麼立法院就不必全面改選，而大罷免仍可能繼續進行。這點，是藍營內部反對倒閣者的主要憂慮，認為倒閣未必能挽救大罷免。

重點是，一旦倒閣開始發動，就能凝聚反對大罷免民眾的能量，將政治焦點導向賴總統的統治無能及不公不義；即使大罷免仍持續，綠營的詭辯就會被戳穿。事實上，若能推倒缺乏行政效率的卓榮泰，對受不了卓內閣的民眾而言，就是一種鼓舞。當賴清德被迫要在「換閣揆」或「解散國會」之間作抉擇，無論他作何選擇，都是在野黨直攻他顢頇、專制、自私的絕佳時刻。

最重要的是，以目前的情況而言，大罷免被執政黨肆意操弄，已面目全非，在野黨需藉此機會凸顯綠營發動大罷免的荒謬和邪惡。選舉結果反映的是選區的全民意，但罷免卻僅需四分之一票數即可罷掉當選人；這種用少數票數來扭曲民意代表性的手段，當然違反民主精神。尤其，民進黨把罷免搞成形同全面改選的規模，已是民主世界前所未見的醜聞。在這樣的時刻，在野黨若不能振作奮起，為即將崩壞的民主力挽狂瀾，那就太懦弱、也太無用了。

半年多來，國會被柯建銘牽著走，國家被賴清德任性整肅。要結束這些鬧劇，藍白兩黨須拿出大格局、大策略與大手段，別只顧打自家小算盤！

罷免 國民黨 民眾黨

上一則

台大師遭罷團肉搜 校長：學生盼校園純淨

下一則

藍圍北檢 劉世芳要查朱立倫等3首謀 藍：國家機器迫害

延伸閱讀

台中市長盧秀燕不支持倒閣？ 知情者分析：更關心民生

台中市長盧秀燕不支持倒閣？ 知情者分析：更關心民生
傳8成藍委挺蔣萬安提倒閣 朱立倫批賴清德賣台敗家子

傳8成藍委挺蔣萬安提倒閣 朱立倫批賴清德賣台敗家子
同台零互動 蔣萬安當面喊話賴清德：居大位以蒼生為念

同台零互動 蔣萬安當面喊話賴清德：居大位以蒼生為念
喊倒閣後同台賴清德 蔣萬安：居大位要以蒼生為念

喊倒閣後同台賴清德 蔣萬安：居大位要以蒼生為念

熱門新聞

超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情