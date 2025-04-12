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前助理成共諜 國安會前副秘：若涉範圍廣 吳釗燮先停職

記者王千豪／台北即時報導
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國安會前副秘書長楊永明今天表示，吳釗燮要先自我釐清，若發現牽涉範圍比想像中更廣的話，要先停職接受進一步調查。(聯合報系資料照片)
國安會前副秘書長楊永明今天表示，吳釗燮要先自我釐清，若發現牽涉範圍比想像中更廣的話，要先停職接受進一步調查。(聯合報系資料照片)

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，遭吸收成為共諜，檢調昨(11)天深夜向法院聲請羈押禁見獲准。國安會前副秘書長楊永明今天表示，吳釗燮要先自我釐清，若發現牽涉範圍比想像中更廣的話，要先停職接受進一步調查。

楊永明表示，首先吳釗燮必須先做自我釐清與整理，到底何仁傑在擔任助理期間，牽涉到哪一些案件、接觸到哪一類機密文件，洩漏程度如何，因為調查單位取得的資訊，跟吳釗燮一定不一樣，所以吳釗燮自我整理後，必須掌握何洩密多少資料，然後向賴清德總統，甚至立法院報告。

楊永明建議，民進黨要針對所有政務官及政務官的助理做更進一步的忠誠調查，有些人當初是跟著選舉或因擔任助理，一路跟著民進黨政治人物進到立法院、政府，甚至進到國安高層，很顯然對方的金錢攻勢對這些年輕人有一些影響，所以民進黨政府本身一定要再做一次釐清，也可能必須向國人、立法院來做說明。

楊永明認為，如果吳釗燮在釐清後，發現到牽涉的範圍比想像中更廣的話，那麼吳釗燮在一些個案上要先停職，等進一步調查、釐清；至於吳釗燮本人的秘書長職務，可能要由賴總統更進一步考量。

民進黨 賴清德

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