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新聞評論／變身鬥爭團體 民進黨真的在執政嗎？

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民進黨立院黨團總召柯建銘（中）為大罷免與民進黨前立委林濁水槓上。(記者曾學仁／攝影）
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）為大罷免與民進黨前立委林濁水槓上。(記者曾學仁／攝影）

罷免風起雲湧，台灣政治就只剩下指控、標籤和亂飛的假訊息，再沒有理性討論空間，這些行動主要由民進黨引領主導。行政院長卓榮泰率閣員四處下鄉開講，數落在野黨的不是，神采飛揚；而狂躁的總召柯建銘，則率黨團在國會議場「敲拐杖」、「貼封條」杯葛總質詢，進而查封國會。從這些表現看，民進黨作為執政黨，其實更像一個動員鬥爭團體，只顧煽起對立戰火，並不在乎如何執政。

當整個賴政府率領黨政投身大罷免，國內政治即註定淪為仇恨殺伐的場域，一直到8月罷免投票結束前，台灣都不可能再有寧日。令人擔心的是，這段時間美國總統川普的關稅戰正大肆開打，衝擊台灣及全球經濟甚鉅；而立法院的監督功能形同癱瘓，心不在焉的卓內閣則鬆散無能毫無對策。在這種情況下，難道我們的產業只能自求多福，或只能任憑宰割？

當賴政府全心全意投入大罷免，利用各種低劣的技術性策略杯葛反制，已造成體制運作的癱瘓。近日，立院「國發基金調查委員會」調查國發基金投資不當問題，邀國發會主委劉鏡清前往報告；劉鏡清第一句話竟說，「我們黨團認為這是一個違法的會議」。堂堂國發會主委在立法院答詢，竟然奉「黨團」的旨意行事，這是多麼荒唐與不堪！就算劉鏡清不懂「黨政分離」的概念，難道也不知道政務官應有自己獨立的政治人格，在體制上也完全沒有聽命「黨團」的道理。但在民進黨團教唆下，劉鏡清竟稱國會調查為「違法」；這種事，日後勢必層出不窮。

卓內閣政務官自我作踐，還不止如此。為了驅離三名陸配，內政部長劉世芳拿出「大砲打小鳥」的本事，左批陸配亞亞「不是簡單的媽媽」，右評陸配小微「跟國台辦關係不錯」，印證那句「間接影射殺傷力最強」的名言。驅逐幾名陸配，若是「依法行政」，交由事務官執行即可，何必要部長親自上陣動刀？包括北一女老師區桂芝批評賴總統將對岸定調為「敵對國家」，陸委會副主委梁文傑竟質疑她是否適任，也同樣撈過界太遠，意圖用政治權威欺壓平民。

為了大罷免，造成行政及立法體制空轉停擺，代價已經太大。更糟的是，賴政府竟用各種手段限縮言論、催化仇恨，不惜對國家社會造成長期傷害。賴清德祭出「賴17條」，宣布恢復軍審，制定專法管制言論，都是在「國家內部找敵人」，連陸配、小公務員都不放過。沈伯洋將國民黨、民眾黨、新黨和共產黨貼上「四合一敵人」標籤，鎖定在野黨抹紅，更是催化大罷免的有效撒手鐧。75名學者連署要求捍衛法治及言論自由，卻遭綠營側翼鋪天蓋地的出征，即不難想像社會氣氛如何。

意外的是，民進黨這股「逆我者亡」的騰騰殺氣，近日竟然開始劍指綠營今昔同志，令人瞠目結舌。柯建銘公開點名沈富雄、郭正亮、林濁水三名昔日同志，怒嗆三人「賣台背骨」，會留下歷史惡名；事實上，素有「台獨理論大師」之稱的林濁水對大罷免持支持立場，只因提醒柯建銘要如何化解藍營指他「想當立法院長」的攻勢，竟遭老柯惡言相向，說他「假台獨，真賣台」。不僅如此，綠營基層高雄市議員黃明太逆風力諫黨中央，稱高雄議會一直都「朝小野大」，也沒有窒礙難行，他立刻遭到綠營圍攻痛批，叫他「滾出民進黨」。

從大罷免的聲勢，民進黨不愧是厲害的動員鬥爭團體，把台灣政治、社會、黨內都撕裂。問題是，它真的在乎執政嗎？

罷免 民進黨 柯建銘

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