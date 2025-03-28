教師：以前啥都可談 現在都不敢講 教團：應有言論免責權

北一女中教師區桂芝日前接受「央視」採訪，批評賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉到教育部等單位。（本報資料照片）

北一女教師區桂芝接受央視訪談言論遭民眾檢舉，校方審查雖認定未違「教學中立」，但近年兩岸關係緊張，許多老師憂心議題敏感恐引火上身，在課堂上已不敢暢所欲言。教團認為，108課綱訴求多元，應讓老師在教學上有適度的言論免責權。

北市一名高中校長透露，高中課程涉及程度較深廣，難免會搭配時事議題，但不僅兩岸，性教育、霸凌等議題都可能惹火上身，學校近年課程準備會議都會書面提醒，要求敏感議題盡量保守，以課本內容優先；其中公民科內容涉及較多政治議題，會請老師要綜整各方說法，重點放在議題分析，勿淪於意識型態。

「以前什麼都可以談，現在什麼都不敢講。」新北一名高中歷史教師說，許多對岸的歷史內容都被剔除，過去上課時會稍微補充授課內容，但現在社會充滿各種意識型態，就怕一不小心被貼標籤，如今盡量少說，以免惹禍上身。

北市教師工會理事長蘇銘彥說，即使老師用的是審核過的課本內容，只要有人覺得不對，也可能被檢舉，長期下來為自保，限制教學多元性和廣度。

蘇銘彥認為，108課綱追求的是多元教育環境，但教師言論常被放大檢視，變相受箝制限縮授課內容，他建議在不涉及人身攻擊或違反刑法的前提下，建立以教學為出發的「言論免責權」，也建立更公正、客觀檢舉處理機制，保障教師權益。

面對一連串檢舉「親共」言論的事件，北市藍營人士說，種種事件可以感受到大罷免 下，中央刻意製造對立、操作抹紅，「背後疑似有一隻中央廚房的手」，愈來愈明顯。

國民黨北市議員汪志冰、秦慧珠認為，賴政府的目的是要遍地開花、引起寒蟬效應，且由中央下令地方政府執行，可惡又卑鄙，民進黨 前輩鄭南榕爭取言論自由而自焚，卻被賴政府踐踏，全台已進入烽火連天的戒嚴時期，難道警總時代又恢復了？

民進黨北市議員林亮君回嗆，區桂芝很清楚到中國接受官媒訪問非常敏感，其實被檢舉，就把此行目的、訪問內容向校方及教育局 交代清楚即可，若把事件打成政治議題，是配合中共統戰搞分化。

但有綠營人士認為，也有中間選民開始擔憂言論受箝制審查，中央要更明確說明哪些是言論自由範疇，哪些是侵害主權。