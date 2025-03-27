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幕後／區桂芝約談、北市發言人被貼親中標籤...背後有中央廚房的手?

記者林麗玉／台北即時報導
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北一女中教師區桂芝日前曾批評108課綱去中國化，近日接受「央視」訪問也批評賴清德總統稱中國大陸是「境外敵對勢力」言論，近日卻遭匿名檢舉，被校方約談。(聯合報系資料照片)
北一女中教師區桂芝日前曾批評108課綱去中國化，近日接受「央視」訪問也批評賴清德總統稱中國大陸是「境外敵對勢力」言論，近日卻遭匿名檢舉，被校方約談。(聯合報系資料照片)

北一女中教師區桂芝近日被檢舉「不適任」遭校方約談；北市財政局近期也被財政部多次要求開罰通路，因台灣原創啤酒品牌製造地在中國大陸不能稱台灣品牌；市府發言人也遭檢舉求學期間言論，藍營人士說，綠營中央廚房似乎在製造寒蟬效應。

區桂芝日前批108課綱去中國化，近日質疑賴總統稱中國大陸是「境外敵對勢力」，區近日就遭檢舉「不適任教師」。不過據了解，校方之所以約談區老師，是因中央國教署的發文，國教署發文北市教育局稱「被學生多次投訴檢舉」，但校方並無接獲學生投訴，區老師在課堂上有政治言論。

其實近期北市財政局也收到中央財政部來文，要求開罰通路商舉辦的世界啤酒節。財政局日前收到財政部公文，認為某通路不能將台灣原創品牌啤酒麒麟Bar放上中華民國國旗宣傳，因其瓶身標示的製造地是大陸，認為儘管是台灣原創品牌，但製造地是大陸，就不可當台灣品牌，要求北市府調查開罰。

不過財政局請通路商說明後，因現在所有商品生產鏈都已全球化，該品牌的確是台灣原創品牌，實難依法開罰，沒想到財政部還二度發文，要求市府開罰處理。還有市府發言人李政軒過去求學期間與對岸交流，也被貼上親中標籤。

有藍營人士認為，大罷免下，市府除區老師事件，發言人李政軒也遭貼上求學時間有親中言論，加上財政部特地發文財政局要求對通路商開罰，種種事件，可以感受到大罷免下，中央疑似要刻意製造對立，操作抹紅「無所不用其極」。

「疑似背後有一隻中央廚房的手」，也有藍營人士認為，綠營操作大罷免猛打反共，近期多起事件看，民進黨似乎愈來愈刻意操作兩岸對立，其背後政治目的，無非就是為了大罷免，且脈絡已經愈來愈明顯。

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