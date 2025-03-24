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柯文哲不雅片存「woman」資料夾？北檢聲請勘驗、否認威脅

記者蕭雅娟／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲。（本報資料照片）
民眾黨前主席柯文哲。（本報資料照片）

台灣民眾黨前主席柯文哲日前在法庭上爆料北檢林俊言檢察官唬他行動硬碟中有不雅影片，台北地檢署24日向台北地方法院聲請勘驗起訴前的兩次偵訊光碟，及柯文哲行動硬碟中「woman」資料夾，用以證明檢察官絕無恐嚇威脅。

北檢指出，24日向法院提出勘驗偵訊光碟，時間點為京華城案起訴前兩次偵訊柯文哲的內容，以及再勘驗柯文哲行動硬碟中「woman」資料夾，證實檢察官絕無恐嚇威脅，硬碟中的所謂的不雅的電磁紀錄檔案，法院可斟酌是否勘驗及勘驗方式。

檢方在柯文哲住家房間內查扣的行動硬碟，存放疑記帳收賄金額的EXCEL工作簿檔案列為關鍵的犯罪證據，硬碟中還有其他柯個人的生活資料，還有無案件無關的「清涼」電磁紀錄。

據悉，去年11月間，檢察官為保護柯文哲隱私，向柯文哲提起案件偵結時，卷證會一併移送法院，提問柯是否需要區隔註記，以免眾多律師閱卷時發現，卻遭柯文哲誤解檢察官拿不雅片當籌碼威脅，最終相關內容沒有區隔註記，目前案件由法院審理中，律師都可以閱卷調閱資料。

柯文哲本月20日在法院準備程序停上爆料，直指檢察官林俊言曾說他的隨身硬碟中有不雅影片，會交給法院，乍聽下差一點被唬住，好在自家家教甚嚴。

柯文哲 民眾黨

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