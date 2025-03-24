柯文哲不雅片存「woman」資料夾？北檢聲請勘驗、否認威脅

民眾黨前主席柯文哲。（本報資料照片）

台灣民眾黨 前主席柯文哲 日前在法庭上爆料北檢林俊言檢察官唬他行動硬碟中有不雅影片，台北地檢署24日向台北地方法院聲請勘驗起訴前的兩次偵訊光碟，及柯文哲行動硬碟中「woman」資料夾，用以證明檢察官絕無恐嚇威脅。

北檢指出，24日向法院提出勘驗偵訊光碟，時間點為京華城案起訴前兩次偵訊柯文哲的內容，以及再勘驗柯文哲行動硬碟中「woman」資料夾，證實檢察官絕無恐嚇威脅，硬碟中的所謂的不雅的電磁紀錄檔案，法院可斟酌是否勘驗及勘驗方式。

檢方在柯文哲住家房間內查扣的行動硬碟，存放疑記帳收賄金額的EXCEL工作簿檔案列為關鍵的犯罪證據，硬碟中還有其他柯個人的生活資料，還有無案件無關的「清涼」電磁紀錄。

據悉，去年11月間，檢察官為保護柯文哲隱私，向柯文哲提起案件偵結時，卷證會一併移送法院，提問柯是否需要區隔註記，以免眾多律師閱卷時發現，卻遭柯文哲誤解檢察官拿不雅片當籌碼威脅，最終相關內容沒有區隔註記，目前案件由法院審理中，律師都可以閱卷調閱資料。

柯文哲本月20日在法院準備程序停上爆料，直指檢察官林俊言曾說他的隨身硬碟中有不雅影片，會交給法院，乍聽下差一點被唬住，好在自家家教甚嚴。