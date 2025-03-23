黑白集／賴清德重提大法官 強戴國安緊箍咒

總統府21日公布7位大法官被提名人，其中台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明（左）被提名為司法院長、最高法院法官蘇素娥（右）被提名為副院長。（記者潘俊宏／攝影）

賴清德 總統重新提名大法官 ，雖然前次提名「團滅」灰頭土臉，再度提名仍引來朝野立委難得同聲批判。不過，相較於朝野對檢察官適不適任司法院長的質疑，人民更應警醒的是，賴總統竟破天荒要求未來大法官「提升國安案件專業能量」。

大法官作為民主憲政守門人，一直以來，就算總統提名「自己人」，甚至前總統蔡英文 還曾把大法官找來「訓誡」，但至少對外也要裝模作樣，期許超越黨派、維護人權法治。

賴清德對於大法官，顯然比蔡英文更多些「家臣化」的想望。他首次提名就選擇與其意識形態接近者，不無暗藏為法理台獨鋪路之意，但當時至少還說了大法官是憲政守護者、人權捍衛者等場面話。

這回賴清德卻拿「國安」兩字畫重點，更與中共滲透畫等號，擺明就是想為充滿違憲爭議的「賴17條」及後續箝制言論思想作為，清除司法路障。這與民進黨在立院表決輸了就覆議、釋憲、罷免，是同一套執政思路。

賴清德雖然重提了政治色彩較不鮮明的人選，卻為他們強戴緊箍兒；國安緊箍咒一念動，大法官立成護院犬。如今燙手山芋既拋向立法院，也拋給七位大法官被提名人。他們是否隨賴清德的國安魔咒起舞，立委不妨於審查時直球對決：人民自稱中國人是否就該被罰？即可得到答案。