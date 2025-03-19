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蔡英文、蘇貞昌相約爬山 地方：意在挺蘇巧慧

台灣新聞組╱台北19日電
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前總統蔡英文18日在臉書貼出與前行政院長蘇貞昌夫婦爬山照，寫下「希望未來還有機會，能與蘇院長結伴同行，到更多地方看看這些年來，一起改變的台灣」。（取材自蔡英文臉書）
前總統蔡英文18日在臉書貼出與前行政院長蘇貞昌夫婦爬山照，寫下「希望未來還有機會，能與蘇院長結伴同行，到更多地方看看這些年來，一起改變的台灣」。（取材自蔡英文臉書）

前總統蔡英文昨天透過臉書分享她與前行政院長蘇貞昌夫婦一起爬山的照片，她說，卸任前曾經跟蘇貞昌相約要到處走走，希望未來還有機會能與蘇貞昌結伴同行，到更多地方看看這些年來一起改變的台灣；蔡發文後，蘇貞昌隨即也在臉書感謝蔡英文邀請。

中央社報導，蔡英文昨透過臉書表示，「今天跟蘇貞昌夫婦一起出門爬山，之前在網路上看到網友捕獲『野生的』蘇貞昌與夫人詹秀齡牽手走在路上。這一次爬山，蘇貞昌常常走一走就會停下來回頭看詹秀齡有沒有跟上，也會拿出手機幫夫人拍照，再次親眼見證他們的好感情。」

蘇貞昌不久也透過臉書發文表示，「蔡英文和他相約在卸任公職後，要一起到處走走。今天從短程開始，因為坡度不大，太太也可以參加。」

另據台北中國時報報導，地方民代說，蔡蘇兩人臉書呼應，就是展現「英蘇同盟」，聯手挺蘇貞昌女兒蘇巧慧選新北市長。

蔡英文與蘇貞昌在扁政府擔任正副閣揆時，曾傳出行事風格迥異，關係不佳，加上兩人曾為黨內總統初選競爭對手，彼此不合在政壇不是祕密。不過隨著蔡英文執政，蘇貞昌雷厲風行的手腕，2018年接續賴清德請辭閣揆一職，從此展開長達四年的「英蘇體制」，蘇更創下民選總統以來，閣揆單一任期最長紀錄。

蔡英文 賴清德

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