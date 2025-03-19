蔡英文、蘇貞昌相約爬山 地方：意在挺蘇巧慧

前總統蔡英文18日在臉書貼出與前行政院長蘇貞昌夫婦爬山照，寫下「希望未來還有機會，能與蘇院長結伴同行，到更多地方看看這些年來，一起改變的台灣」。（取材自蔡英文臉書）

前總統蔡英文 昨天透過臉書分享她與前行政院長蘇貞昌夫婦一起爬山的照片，她說，卸任前曾經跟蘇貞昌相約要到處走走，希望未來還有機會能與蘇貞昌結伴同行，到更多地方看看這些年來一起改變的台灣；蔡發文後，蘇貞昌隨即也在臉書感謝蔡英文邀請。

中央社報導，蔡英文昨透過臉書表示，「今天跟蘇貞昌夫婦一起出門爬山，之前在網路上看到網友捕獲『野生的』蘇貞昌與夫人詹秀齡牽手走在路上。這一次爬山，蘇貞昌常常走一走就會停下來回頭看詹秀齡有沒有跟上，也會拿出手機幫夫人拍照，再次親眼見證他們的好感情。」

蘇貞昌不久也透過臉書發文表示，「蔡英文和他相約在卸任公職後，要一起到處走走。今天從短程開始，因為坡度不大，太太也可以參加。」

另據台北中國時報報導，地方民代說，蔡蘇兩人臉書呼應，就是展現「英蘇同盟」，聯手挺蘇貞昌女兒蘇巧慧選新北市長。

蔡英文與蘇貞昌在扁政府擔任正副閣揆時，曾傳出行事風格迥異，關係不佳，加上兩人曾為黨內總統初選競爭對手，彼此不合在政壇不是祕密。不過隨著蔡英文執政，蘇貞昌雷厲風行的手腕，2018年接續賴清德 請辭閣揆一職，從此展開長達四年的「英蘇體制」，蘇更創下民選總統以來，閣揆單一任期最長紀錄。