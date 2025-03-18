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朱立倫推反惡罷「反廢死、反戒嚴公投」 綠批慌了盲動

記者鄭媁、黃婉婷／台北18日電
國民黨主席朱立倫（前中）17日與黨籍立委在立法院議場前，宣示推動「反廢死」、「反戒嚴」公投。(記者陳正興／攝影)
國民黨主席朱立倫（前中）17日與黨籍立委在立法院議場前，宣示推動「反廢死」、「反戒嚴」公投。(記者陳正興／攝影)

為反制大罷免，國民黨主席朱立倫昨親率黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣布推動「反廢死」、「反戒嚴公投，將由國民黨立委提案與連署，預計今交立法院程序委員會，排入周五院會。

朱立倫指出，台灣民主經過30幾年全民奮鬥，現在到了關鍵時刻，不能讓賴清德和民進黨亂搞；台灣民主需要受到保護，「更大的民主」就是全民公投，國民黨訴諸民主，提出反廢死、反戒嚴公投，希望人民站出來表達意志。

他表示，「反廢死」就是反對用行政決定和大法官的要求，讓實質廢死變成正義無法伸張；「反戒嚴」則是用更大的民主，要求總統及執政黨，不得逕行造成兵凶戰危，造成戰爭與戒嚴風險。

兩項公投提案主文，反廢死擬為：「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」反戒嚴擬為：「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」

國民黨立委吳宗憲說，死刑目前雖未宣告違憲，但大法官加諸的條件，以實務經驗就是實質廢死。國民黨立委羅智強也說，賴總統直接定位對岸為境外敵對勢力、甚至限制人民權利，全民陷入戰爭恐懼，如此重大的國安議題，應交付人民公決。

民進黨則批「朱立倫慌了」，指「盲動、師出無名」的兩項公投案，暴露出國民黨面對風起雲湧公民運動的手足無措。

民進黨發言人吳崢批評，朱立倫上月才大張旗鼓稱民生優先，如今又勞師動眾針對不存在的戒嚴和廢死發動公投，前後矛盾；為鬥而鬥的荒謬公投，只會激起社會更大反彈。

民進黨立院黨團總召柯建銘也批，朱立倫要開記者會應該回中央黨部或國民黨團，而非玷汙中立嚴肅的民主城堡，且全部藍營立委身著白色，像是在做告別式，民進黨團表達嚴重抗議。柯表示，賴總統已稱台灣不可能戒嚴，且憲法法庭已判決死刑合憲，國民黨一騙再騙，絕對滅頂，終將自掘墳墓，集體埋葬。

今年法定公投日落在8月23日，傳出國民黨有意定調「公投綁罷免」來拆彈。柯建銘說，罷免二階連署完成到開始投票，最快7月15日登場，最慢8月中也會結束，「要怎麼綁？」

國民黨 公投 戒嚴

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