綠院長級陣容挺大罷免 今台中政策宣講 為連署增溫

行政院長卓榮泰表示，行政團隊受邀政策宣講，不會在私活動用到公帑。（本報資料照片）

民進黨 「人民是頭家」首場政策宣講今天在台中登場，綠營「院長級」陣容登場，除行政院正副院長卓榮泰 、鄭麗君開講，民進黨祕書長林右昌、交通部長陳世凱等人也將助講，罷免 台中六藍委的團體將到現場設連署攤位，為大罷免加溫。

藍營質疑所謂政策宣講是綠營為大罷免添柴火，卓榮泰昨表示，行政團隊是受邀，只要主辦單位邀請且時間允許，行整團隊都可參加，且公私之間非常清楚，絕不會在私活動用到公帑。林右昌則說，賴總統近日所談的國安議題，和民眾高度相關，不必要和大罷免做聯想。

民進黨發言人韓瑩表示，政策宣講會今、明兩天分別先從台中及桃園登場，並邀請行政院長及內閣團隊成員、立委，助講者除了黨公職、行政團隊成員外，還有百工百業代表。其中，台中場有來自在地的牙醫師嚴雯馨，桃園場，則由在地的歷史作家、曾任高中教師的李文成。

中部地方預估，罷免進入二階連署後，民進黨民代已正式介入，目前台中市區三年輕藍委遭鎖定，加上政策宣講會首長鎖定台中，劍指台中市長盧秀燕，但罷免熱度不像雙北，預估通過二階後，整體戰況才會升溫。