進口蛋浪費5億公帑 前畜牧司長張經緯遭彈劾

2023年台灣蛋荒嚴重，時任農業部畜牧司長張經緯（左）與農業部長陳吉仲（右）說明進口蛋爭議。(本報資料照片)

2023年台灣蛋荒嚴重，農業部 為此啟動雞蛋 短期進口專案，卻爆出圖利爭議，更因進口量疏於掌控，導致超過5000萬顆進口蛋逾期，衍生出冷凍倉儲、銷毀費用近億元，若加計雞蛋採購費用，損失費用高達5.2億元(台幣，以下同)。監察院昨為此公告彈劾 農業部畜牧司前司長張經緯，全案移送懲戒法院審理。

至於其他相關人員違失責任，監察院表示，將視檢調偵辦結果，另案處理。農業部表示，尊重監察院依職權審理。

據了解，張經緯先前遭降調轉任生多所副所長，又轉調到畜試所東區分所長，農業部上月底調任張經緯為動植物防疫檢疫署副署長，派令已經發出，但後來遭農業部廢止。

不過農業部前部長陳吉仲昨卻在臉書發文強調，要為當初執行雞蛋專案進口政策的農業部同仁、張經緯及畜產會同仁致敬和打抱不平。強調會導致進口雞蛋儲放至逾期的最主要原因，是因當時政策遭受政治炒作、網軍攻擊，才會造成進口雞蛋被汙名化，使得消費者對進口雞蛋缺乏信心、買氣消減。

監察院表示，由於國內缺蛋問題急迫，農業部於2023年3月陸續開放泰國、菲律賓、馬來西亞、土耳其、巴西等國雞蛋進口，然而張經緯職掌雞蛋緊急調度相關計畫執行情形實際的管理及監督，卻疏未掌握企業自行進口雞蛋之數量，肇致民間進口及畜產會進口數量遠超台灣所需。

監察院表示，截至同年9月，政府專案進口雞蛋逾期數量累計達5000萬餘顆，耗費冷凍倉儲及銷毀費用約9130萬元，若加計雞蛋原採購平均成本每顆7.6元，損失費用高達5億2997萬餘元。

監察院還提到，張經緯身為畜牧司前司長，實際職掌畜牧政策規畫、研擬及管理，包含雞蛋產業產銷相關方案之規畫、推動及監督，卻任由受補助辦理該計畫的畜產會與尚未設立登記的公司進行雞蛋採購作業，且怠未驗收進口雞蛋之數量及品質，事後僅以回填履約情形確認書，確認交貨數量，徒增政府財務風險及人民食安疑慮。

監察院表示，經審查委員討論並交換意見後，通過監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義所提彈劾案，並移送懲戒法院審理。