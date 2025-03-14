大罷免攻防戰 綠啟動下鄉宣講 藍白辦說明會反制

綠諷刺久未執政 民進黨秘書長林右昌13日諷刺「國民黨太久沒執政」，已經忘了怎麼執政，台灣的經濟規模越大，越需要更多預算加大投資與建設。（記者潘俊宏／攝影）

大罷免進入第二階段連署攻防戰，民進黨 昨啟動下鄉宣講計畫，民進黨中央黨部行文給各縣市地方黨部、民進黨黨公職及縣市議員，黨主席賴清德敬請黨公職全力投入，協助辦理「人民是頭家」八場說明會，並邀請 民眾踴躍參與說明會。

對於民進黨將啟動下鄉宣講，藍白也有對策。國民黨 將循去年國會改革說明會模式，自4月起啟動全國各縣市政策說明會反制；民眾黨 則發起「人民要當家」宣講活動反制，鎖定中央政府總預算、職場勞權、能源政策及社會安全等議題，首場活動選在新北市板橋車站周遭空地。

民進黨秘書長林右昌昨表示，為了讓民眾了解現在國內外所面臨的嚴峻挑戰，匯集更大的民主力量，做為執政黨，民進黨有責任搭起社會大平台，讓執政團隊直接面對民意，向人民頭家報告。15日起，將舉辦第一波共八場政策宣講會，宣講會的主軸就是「國家要安全，台灣要向前」。

林右昌指出，有句話說「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，總預算就是國家進步所需要的燃料，把油抽掉，車子怎麼加速前進？民進黨要邀請人民來到宣講會場中，一起來聽行政院長卓榮泰以及內閣團隊說明，預算被凍刪之後會有什麼影響，一起守護台灣民主體制。

國民黨也將啟動說明會反制，國民黨發言人楊智伃昨天說，由黨中央結合黨籍立委、地方黨部與縣市議會黨團、議員，要讓民眾知道國民黨為人民及地方爭取到哪些預算和福利。政策說明會不會只由立委自辦，沒有黨籍立委的選區也會舉辦。

楊智伃表示，國民黨這一年來在立法院推動很多重要法案，包括巴氏量表、財政收支劃分法等，接下來會結合地方黨部、地方縣市議會黨團等，於4月啟動政策說明會，青年團及各地青工會也會籌組青年街頭宣講活動，呼籲各地民眾前來參與。

民眾黨同步發起「人民要當家」宣講活動反制，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨舉行全國巡迴宣講活動，第一站從新北市板橋出發，接下來會在新竹、台中及南部縣市按部就班，依照黨部同仁的規畫進行全國宣講，不僅要強力打擊民進黨政府散播的假訊息，更重要的是全力究責貪腐浪費，這才是在野黨應該做的事情。