昨是今非…民進黨昔主張取消「軍事審判」賴清德轉彎恢復

賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。(記者潘俊宏／攝影)

台灣自2013年7月發生「洪仲丘事件」後，同年8月在社會輿論壓力下，修法令軍事審判回歸普通司法體系，令軍審「名存實不在」，當時在野的民進黨 大力疾呼推動。然而賴清德 總統今主持國安高層會議，卻宣布全面檢討修正「軍事審判法」並恢復軍審制度。

台灣取消非戰時軍審，因洪仲丘事件而起。義務役士官洪仲丘預定於2013年7月6日退伍，卻在7月4日死亡，洪仲丘生前疑遭霸凌，國防部 在同年7月15日公布行政調查報告，指陸軍第六軍團指揮部及陸軍裝甲第542旅、陸軍機械化步兵第269旅均有違失，禁閉程序有瑕疵。

在輿論壓力下，2013年8月6日立法院三讀通過修正「軍事審判法」第1條、第34條和第237條。現役軍人非戰時，觸犯「陸海空軍刑法」的長官凌虐部屬罪，以強暴、脅迫、恐嚇或其他不正方法阻撓部屬請願，以及犯殺人、性侵害等罪者，將移至一般司法機關追訴、處罰。至於凌虐罪、不應懲罰而懲罰罪、阻撓部屬陳情罪等案，自軍審法公告生效後，從軍法機關移轉到一般司法機構偵辦。

在修法通過後，時任民進黨立委蕭美琴表示，洪仲丘的犧牲，雖不是在外抗強敵的戰場上，是在軍法改革及爭取軍中人權的戰場上。希望在修法之後，讓軍人用生命守護台灣的安全及民主的同時，他們的生命及權益也同樣能受到憲法、獨立司法制度精神的保障；這不是在削弱軍力，而是強化軍中人權、法治及獨立審判的憲法精神。

時任民進黨立委林佳龍針對洪仲丘事件，主張軍審回歸一般司法審判。他說，經由洪仲丘案發現，台灣有許多不需經由軍法機關追訴及審判的犯罪行為，都被放進軍事審判的黑箱中，但人民無法信賴軍事檢察及審判機關具備獨立性及公正性。

2013年8月7日，民進黨中常會邀請當時的律師顧立雄，專題演講「軍中人權與軍事審判之後續變革」，時任民進黨發言人林俊憲會後轉述，民進黨認為，軍事審判移轉到司法審判，不代表一般的司法審判素質會較好，而是至少比較起來，一般正常司法審判的獨立性高，又可受到外部監督。

賴清德本人也曾於2019年4月21日，針對時任高雄市長韓國瑜稱「台灣軍隊沒有軍法，就像『太監穿西裝』」，批韓「引喻失當」，韓可能認為軍法很重要，但對國軍而言，對國家的忠誠度、使命感及國軍自身的榮譽感也非常重要，應強調激勵國軍士氣這部分，保家衛國發揮戰鬥力應會更強。雖然國軍於平時不適用軍法，但戰時就適用軍法，應沒有韓所擔心的問題。

不過，對比賴清德過去強調激勵國軍士氣的說法，賴清德於今日宣布恢復軍審的說法，立場顯不一致。他說，在許多場合，不少國人向他表達憂慮，有現役、退役軍人被中國收買，出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的國家和國人。