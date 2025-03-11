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柯文哲奔父喪 批司法羅織罪名「憾行醫30年卻無法照料父」

台灣新聞組／綜合11日電
民眾黨前主席柯文哲（左六）10日被戒護出席父親柯承發告別式，前總統陳水扁（右排坐者左起）、馬英九、立法院長韓國瑜到場弔唁。(圖／民眾黨提供)
民眾黨前主席柯文哲（左六）10日被戒護出席父親柯承發告別式，前總統陳水扁（右排坐者左起）、馬英九、立法院長韓國瑜到場弔唁。(圖／民眾黨提供)

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨出殯，因案遭收押的柯文哲，在警力戒護下無戒具返回新竹奔喪。柯在家祭中聲淚俱下，念祭文表示「各種司法羅織的罪名遭搜索、羈押；獄中聽見父親過世，是我一生遺憾」。

柯停留83分鐘後離去，妻子陳佩琪高喊「政治干預司法，司法迫害人權」。下午陳佩琪把握最後一次家屬會客，再度前往台北看守所會見柯文哲，來去均不發一語。

柯承發上月17日因癌症過世，昨在新竹市立殯儀館舉行告別式。前總統陳水扁、馬英九、立法院長韓國瑜到場弔唁。國民黨立法院黨團總召傅崐萁等藍、白、無黨籍立委共30多人到場，民進黨團僅總召柯建銘、立委莊瑞雄2人出席。國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌考量父親喪儀習俗，不便親自到場。

柯文哲昨早7時10分，在戒護下從台北看守所出發，原定8時20分抵達告別式，因塞車延遲直到8時53分才抵達現場，離家祭開始只差7分鐘。柯文哲身穿囚衣，但未戴戒具，由8名戒護人員陪同，未走禮廳大門，從報驗法醫室旁的冷凍庫室通道進入。

柯文哲跪著讀祭文，陳佩琪跪在柯左側。柯文哲說，身為急重症醫師，行醫30多年，竟無法在父親需要他時，親自照料；獄中由律師告知父親過世，人生至悲莫此為甚。柯文哲數度哽咽，甚至長達1分鐘說不出話，陳佩琪不斷遞紙巾、幫柯拭淚。

因家祭時間比預定長，陳水扁、馬英九、韓國瑜等人陸續進場入座，柯文哲離去前，面對親友與政要，鞠躬致謝說，「在我最困難時謝謝大家幫忙，請大家放心，以後有機會一定跟大家說謝謝」。柯文哲10時16分離開，矯正署人員手持透明提袋，可明顯看見手銬在內。陳佩琪情緒潰堤，緊抱柯文哲不放手，柯輕拍安撫；柯上車前，陳大喊「政治干預司法，司法迫害人權」。

多名「小草」支持者到場，喊「阿北加油」聲援柯文哲，並舉牌送別柯爸，「謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲」，還喊話「會好好照顧柯文哲」。

傅崐萁說，柯父對台灣民主貢獻卓著，他要替身陷司法訴訟的柯文哲發聲。柯建銘說，感謝柯爸2016年在選舉的支持，希望柯文哲身體健康。

北所表示，未戴戒具並非對柯的禮遇，而是依羈押法規定，綜合戒護人員與現場評估的決定。

柯文哲 馬英九 民眾黨

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