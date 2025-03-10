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罷雙吳 黃呂錦茹想邀黃國昌 曝若補選鍾沛君表達有意願

記者林麗玉／台北10日電
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國民黨北市黨部主委黃呂錦茹(右)10日接受廣播專訪。（取材自直播）
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹(右)10日接受廣播專訪。（取材自直播）

罷免潮藍白合？國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天提到北市罷雙吳，會想邀民眾黨主席黃國昌參加，黃呂說，「如果黃可以的話，當然很歡迎」，也讚黃國昌「有戰鬥力、蠻強的、腦筋很靈活的人」，大型活動會想邀他，如果黃有自己想法也可自己辦罷免活動。

對於傳出若有補選，黨部屬意大安文山議員鍾沛君戰中正萬華？黃呂錦茹今天接受專訪時則爆出，「有，她(鍾沛君)有親自跟我講，她有意願，有考慮到選中正萬華，鍾是一個傳播能力非常強的人」。黃呂說，鍾沛君在大安區立委初選時，就考慮選立委，她總是有她的志向，但如果國民黨還有人有意願，都可以大家比民調，這樣會比較公平。

面對大罷免潮的相關因應，黃呂錦茹今天接受媒體人王淺秋專訪，主持人王淺秋問及是否罷免、2026議員、及若要立委補選，是否都可藍白合？黃呂表示，這都可以考量，先將台北市兩個仇恨值高、無所作為的綠委罷免掉，如果要重新補選提名，當然會考量藍白合作，將票源集中；至於2026議員，則會盤點選區情形，重新考量，也還要看黨中央整體政策。

至於士林北投罷免吳思瑤，黃呂說，上次士林北投也是因為分裂，所以這次補選也希望白營可以進來合作，至於人選可再來評估。黃呂錦茹也透露，「心中已有人選，想要選的人也很多」，主持人王淺秋問心中滿意的人選是張斯綱？民眾黨？黃呂則說，人選很多，政黨這麼大、國家人才這麼多，怎麼會沒有人選，原則上從議員、有經營有意願的人，以及這次罷免出很多力量想選的人，還有友黨要加入共同合作，都是考慮的原因之一。

王淺秋直接點名「不會是游淑慧」？黃呂連忙說「沒有沒有」。

對於罷免雙吳是否有信心？黃呂錦茹說「很有信心，當然有信心」，所以到時候如果要補選，也就是做民調，若罷免藍白合作，白營也可提他的人，國民黨提他的人，他黨無黨也加入，就看哪一個民調最高，都可以藍白一起來討論，喊出在野大團結就是看怎麼合作。

罷免 民調 國民黨

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