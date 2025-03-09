曹興誠獻花「合體」葉春蓮 要帶動罷免傅崐萁熱潮

罷免藍委主要領銜人曹興誠（右）、花蓮退休老師葉春蓮（左）8日會面，兩人開心合影。（記者王思慧／攝影）

花蓮退休 老師葉春蓮「葉霸」嗆立委傅崐萁事件餘波盪漾，罷免 藍委主要領銜人曹興誠 昨天拜訪葉老師，藉著三八婦女節獻花，也稱讚她的關懷與勇氣。葉老師現場填寫罷免連署書，希望藉自己微小力量帶動罷免熱潮。

昨天曹興誠在咖啡館與葉春蓮見面，東社發言人陳財能、日本資深媒體人矢板明夫等人與會，現場葉老師收到獻花，大家坐下來聊天。還有花崗國中校友找出1991年的畢業紀念冊，葉春蓮開心看著往日充滿回憶的照片，仍記得當時教過的學生。

「我是誤闖森林的老兔子」，葉春蓮回憶2日當天的情形，她說，當天準備運動時，經過中正體育館，看到很多樹苗，以為是林保署辦的植樹節活動，發放樹苗給民眾；想說可以看有沒有適合種在學校的樹苗可領取，便走進體育館，看到台上有人，因視力不好，走到台前才發現是傅崐萁。

葉春蓮說，當時聽到傅的言論認為哄騙鄉親，生氣大喊「不要再做壞事了」，不能說謊欺騙善良鄉親，雖然有沒有說過「通匪」有點忘記，仍笑稱「人老了可以理直氣壯，表達年輕時顧忌的話」。過去學生看到她都很害怕，現在反而街上都有粉絲，很多人要跟她拍照，這是以前沒想過的。

葉春蓮還說，對於這次罷免的活動，如果可以藉著自己的行為起良好反應，成功完成艱難的任務，會感到很高興，大家要努力堅持到最後一刻。

曹興誠表示對葉老師很敬佩，對花蓮很關懷，更有勇氣當面斥責傅崐萁，很尊敬葉老師的關懷與勇氣。