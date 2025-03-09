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新聞眼╱郭智輝引喻失言延燒 更嚴重的恐在後頭

重磅快評
經濟部長郭智輝失言，引發中華民國智障者家長總會聲明強烈抗議。(本報資料照片)
經濟部長郭智輝失言，引發中華民國智障者家長總會聲明強烈抗議。(本報資料照片)

經濟部長郭智輝真厲害，7日在受訪時大談政府事前不知道台積電要到美國投資，在訪談中以蒙古症（早就更名為唐氏症）形容英特爾，一口氣羞辱了英特爾，還惹惱唐氏症患者和家長，並打臉剛在府內開完記者會的賴清德總統。

郭智輝接受廣播電台專訪，被問到台積電去美國投資是否有先跟政府說，郭智輝回答，「台積電要去談時，大家都不知道，對政府，它（台積電）也沒有說要投資1000億美元。」

郭智輝還說，在台積電宣布加碼投資美國前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，但他認為不可能，並以蒙古症舉例。這番談話立即引發唐氏症家長炸鍋，要求郭智輝道歉，自知理虧的郭智輝昨天發出簡短致歉聲明。

但這風波會這樣平息嗎？更嚴重的恐怕在後頭，一是被這樣羞辱的英特爾能吞得下這口氣？英特爾並不像郭智輝形容得這樣不堪，它的技術能力仍在，只是製造效率不如台積及發展路徑和台積電不同，堂堂經濟部長這樣的比喻，甚至足以引發台美外交風波。

其次是賴總統六日好不容易把台積電董事長魏哲家找來總統府，比照白宮規格舉行總統級記者會，證明政府並未缺席。沒想到第二天就被郭智輝戳破，說台積去美國加碼1000億美元，事先沒跟政府報備，賴政府對台積電到美國大投資到底事先知不知情，竟成了羅生門。

真相有兩種可能，一是賴總統說謊，二是只有郭被蒙在鼓裡，無論哪一個都令人匪夷所思。若是前者，賴為何說謊？是怕民眾發現，台積明明是台灣公司，卻不受管轄，只需對美國政府報告？若是後者，郭號稱是「最懂半導體」的經濟部長，還是賴清德親自欽點出掌經濟部，為什麼把他晾在一旁？

詭異的是，總統府的記者會上不但沒有郭智輝，也沒有在台積電擔任董事的國發會主委劉鏡清。府方還釋出訊息，賴清德之前為解台積赴美投資，除了問魏哲家，只諮詢台積電董事林全及創辦人張忠謀，莫非把財經內閣排除在外？

如果真相是前者，郭等於說出了「國王新衣」，間接證實台積電已成「美積電」甚至「川積電」，只需向美國政府報告，明明對外投資，卻事前不用知會台灣經濟部。這可是徹底顛覆了台灣企業的思維與作法。

只能說，賴政府沒套好招，這樣前言不對後語。如果說，這一切不是來自美國的壓力，執政團隊被搞到慌了手腳，說出來誰信？(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

台積電 郭智輝 英特爾

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