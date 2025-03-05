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柯建銘又槓上自家綠委 控王定宇勾結國民黨刪國防預算

記者蔡晉宇／台北5日電
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民進黨立院黨團總召柯建銘近期頻頻槓上自家綠委。(本報資料照片)
民進黨立院黨團總召柯建銘近期頻頻槓上自家綠委。(本報資料照片)

民進黨立院黨團總召柯建銘近期頻頻槓上自家綠委，日前因外交與國防委員會召委之爭，重話批評陳冠廷後，昨接受媒體人鄭弘儀廣播節目「寶島全世界」專訪再指控，民進黨立委王定宇唱和藍營，在委員會聯手國防預算

柯建銘上月底27日在民進黨立院黨團舉行記者會，左批英系右打王世堅、陳冠廷，還暗示在國防委員會裡，重要的預算刪減案為什麼會通過？是誰當召委？ 大家不要逼他講真相，他已經非常隱忍了，難道還要繼續講下去嗎？為了民進黨團這個團體，他都推給徐巧芯，因為是徐巧芯提案的，但為什麼民進黨團會讓他通過？

柯建銘昨天專訪進一步表示，他講得就是王定宇，他曾把外交國防委員會7個民進黨立委都叫來辦公室，慎重地講這次國防預算很重要，很多機密預算，包括反無人機飛彈、F16升級、無人機園區100億元(台幣，下同)等，國民黨立委提案一定全部投反對票，否則黨紀處分。結果看表決紀錄，王定宇那一票和徐巧芯、馬文君唱和。

柯建銘指出，台灣在歷史關鍵時刻，國家生死存亡的關鍵時刻，絕對不可以模糊，無人機園區100億元預算被砍一半，看表決紀錄，就是國民黨和王定宇砍的。柯建銘說，「王定宇沒有、沒有，都用主決議處理，他在騙我，我是隱忍，因為不喜歡在這個時候，把內部事情外部化。」

據悉，王定宇27日當天即在民進黨團內部群組向柯建銘表達抗議，目前對柯建銘點名指控，則尚未有進一步回應。

民進黨 柯建銘 預算

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