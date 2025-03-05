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上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

台積電到美投資 卓榮泰稱「同步了解」 挨批不止慢半拍

台灣新聞組／台北5日電
行政院長卓榮泰4日赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩問及台積電宣布赴美投資1000億美元一事，憂矽盾被削弱。卓表示，「台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事」，一定要維持台灣的領先地位。(圖／行政院提供)
行政院長卓榮泰4日赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩問及台積電宣布赴美投資1000億美元一事，憂矽盾被削弱。卓表示，「台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事」，一定要維持台灣的領先地位。(圖／行政院提供)

台積電宣布到美投資1000億美元，立委憂心台灣籌碼與矽盾恐被削弱；行政院長卓榮泰表示，「台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事」，一定要維持台灣的領先地位。

本報系聯合報報導，國民黨立委柯志恩昨質詢卓榮泰，問及行政院何時知道台積電到美投資1000億美元，約合新台幣3.3兆元？卓榮泰表示，正式宣布後是同步了解，但之前政府跟產業接觸是頻繁且有效的，產業界做全球布局對台灣都是力量延伸，合乎國家戰略佈局。

柯志恩質疑，據說這次台積電去的相當於1.6奈米，在高雄楠梓的是2奈米，如果去美國可用到1.6奈米，更先進，連研發中心都去了，外界不免質疑根整個都被刨掉，川普說「台灣有事，美國會更有影響力」，當台灣的矽盾被削弱，台灣籌碼多還是少？

卓榮泰表示，「台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事」，台方現在努力、世界友盟國家所努力的，就是維持印太地區和平穩定，他之前也說過希望達到四原則，台灣在製造領先地位不會改變，無論做任何海外投資設廠，一定要維持台灣在市場的領先地位。

另據台北中國時報報導，卓榮泰「政院同步了解」的說法，引來民眾黨團總召黃國昌痛批，質疑政府慢了不止半拍，也印證賴清德總統召開國安高層會議只有華麗的口號，直到昨天早上，卓榮泰、經濟部長郭智輝也還是拿不出任何對策，倘若繼續如此，台灣昔日引以為傲的半導體產業優勢逐漸流失，將是可預見的將來。

白委林國成也說，即便政府一再保證先進製程會留在台灣，但他研判台積電擴大投資後，受到美方牽制，高階技術勢必流至美國，接下來台灣可能只剩下代工價值。

卓榮泰 台積電 投資

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