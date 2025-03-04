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藍控罷團組公媽課金群組違法募款 還要民眾現金交志工

記者鄭媁、黃婉婷／台北4日電
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國民黨3日舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，呼籲檢調盡快介入徹查。（圖／國民黨提供）
國民黨3日舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，呼籲檢調盡快介入徹查。（圖／國民黨提供）

罷免掀藍綠熱戰，首波送件「19比0」，一面倒罷免藍營立委送件過關。國民黨昨開記者會提出罷免藍營立委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立「公嬤違法課金群組」（課金，源自日語，是收費、徵收之意），以形同詐騙集團的手段，破壞台灣民主，籲檢調盡快介入徹查。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，任何指涉都要有明確證據。

國民黨發言人楊智伃指出，政治獻金法規定，只有政黨、政治團體及擬參選人可收受政治獻金，但在罷免國民黨立委王鴻薇的群組中，有所謂「文宣組長」貼上「為了不讓別人抓到小辮子」，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，明顯違法募款。

楊智伃說，惡罷團體還成立「公嬤違法課金群組」，要大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，廠商再將做好的文宣品給罷團，甚至定期指定課金任務，簡直把民眾當「盼仔（台語，笨蛋之意）」，有嚴重違法之嫌，盼檢調啟動調查。

楊智伃說，所謂「文宣組長」真面目，在節目上化名阿美，本名叫蔡阜蓉，在群組中不斷教導大家犯法，還不斷提供課金任務，盼檢調單位啟動調查，瞭解蔡阜蓉的公司帳戶是否有涉及罷免案的違法金流。群組中還提到聯電創辦人曹興誠，要看有沒有機會跟他談未來爭取經費，難道曹興誠就是罷團的幕後金主？曹興誠是否涉入罷免團體的不法捐款金流？

目前已有19件罷免藍營立委案邁入第二階段，另有13件罷免藍營立委案一階達標，待中選會審核；罷免綠營立委部分，則有9件一階不符門檻，尚待補件，另有3件未達提議門檻，待最終審定。

此戰況引發藍軍支持者不滿，國民黨立院團書記長王鴻薇甚至點名黨部要負責。趙少康也喊話朱立倫，既然要以罷制罷、精準打擊，就應事先部署動員，配合文宣，有策略、步驟地推動，不能把責任都推給反惡罷的年輕人，如果連第一階段提議都失敗，根本不用談以罷制罷。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，民團發動罷免不適任藍營立委，還是尊重讓民團優先，讓人民打先鋒。吳思瑤也透露，若有罷免綠營立委成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺受到惡罷的綠營立委，黨中央也會有更強大的各地活動，守護立委。

台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，大罷免徒增紛擾，解決之道需朝野政黨領袖有政治智慧、有合作意願，共商國是，不能把責任丟給任何一方，繼續亂下去。

罷免 國民黨 曹興誠

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