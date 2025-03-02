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新聞評論／和平紀念日 竟成民進黨仇恨提款機

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賴清德總統出席二二八中樞紀念儀式時表示，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，完全不負責任的行為。（記者黃義書／攝影）
賴清德總統出席二二八中樞紀念儀式時表示，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，完全不負責任的行為。（記者黃義書／攝影）

賴清德總統出席二二八事件78周年中樞紀念儀式，指控二二八事件是「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保能來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。賴清德首度以總統身分紀念二二八，代表國家再度道歉，卻以錯誤的歷史認知，建立扭曲的二二八敘事，不但無助查明二二八真相，也看不到真正的轉型正義，更達不到社會和解、團結合作的目的，反而更像在進行歷史仇恨動員，撕裂社會的傷口。

賴清德建構二二八敘事，排除族群衝突，強調社會背景是「台灣文明進步／大陸水準落後」的落差，政治背景則是「陳儀軍紀敗壞／蔣介石節節敗退」的交乘；而事件過程是「蔣介石犯下滔天罪行／無計其數的人被捉關打殺」的悲劇，事件結果則是「台灣損失一個世代菁英／數十年政治社會禁忌」的哀痛。賴清德扭曲歷史事實，簡化複雜事件，並作錯誤究責，目的是宣判蔣介石「犯下滔天罪行」，或為進一步去蔣化埋伏筆。賴清德的二二八宣判，只有報復政治，沒有和解團結。

賴清德最明顯的錯誤，是對大陸戰局的認知。事實上，1947年二二八事件爆發時，國軍在國共內戰中仍處優勢，國民政府也正積極準備結束訓政、施行憲政，怎麼會是節節敗退，甚至準備退守台灣？而國共內戰在1947年秋後形勢逆轉之前，二二八事件連善後工作都已結束，又怎麼會是為來台灣統治而鎮壓？

蔣介石作為國家元首，應陳儀之請調派軍隊來台，對二二八當然負有政治責任。但賴清德漠視當時的武裝叛亂與社會動盪，無視蔣介石命令禁止軍政人員施行報復，只引述「為何只有受害者，沒有加害者」的質疑，其實二二八研究汗牛充棟，只有民進黨不想開放的檔案，沒有無法開放的檔案，但迄今找不出蔣介石的直接責任，反而賴清德直接宣判蔣介石「犯下滔天罪行」，不但太過簡化，也是無限上綱的政治報復主義。

賴清德強調，把二二八事件推給族群衝突是完全不負責任，非常不應該的行為。二二八原因複雜，當然不能簡單推給族群衝突，但二二八的確存在並擴大族群矛盾。當時從官民衝突演變成本省排外風潮，遇見外省人就打的情形並不少見，只是民進黨不提就以為不存在。最可貴的是，許多外省人士也受到本省人士的保護，倖免於難。賴清德有意跳出二二八族群魔咒，但民進黨的傳統敘事就是國民黨對台灣人的打壓。綠營長期藉二二八操弄族群問題，進行族群動員，把二二八當成政治提款機，才是「完全不負責任，非常不應該的行為」。

賴清德紀念二二八的重要意義，是避免類似二二八事件歷史重演，但他卻把結論導向抗中。這本是不相干的兩件事，但賴清德刻意連結兩者，一方面強調中共武統將重演二二八事件；另一方面則讓二二八前的台灣光復，與中共武統產生類比連結，繼續影射抹紅國民黨。賴清德到底是在團結台灣，或者分化社會？

賴清德特別指出，去年因共諜案起訴64人，是2021年的四倍。但賴清德知道他紀念面對威權、規模最大、反抗最激烈的受難者，有多少是台共組織的武裝叛變？賴清德知道轉型正義平反的受難者，有多少是中共的西山烈士？賴清德抓共諜是維護主權和民主，蔣介石抓匪諜就是歷史不正義？如果蔣介石抓的匪諜應該平反補償，賴清德有什麼理由抓共諜？除了作為政治提款機和歷史仇恨動員外，賴清德二二八談轉型正義之荒謬，莫過於此。

二二八事件 賴清德 中共

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