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2026開打？綠議員曝：王義川布局桃園市長選戰

記者陳俊智／桃園1日電
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民進黨不分區立委王義川認養中壢、平鎮為責任區、但服務擴及桃園、龍潭和新屋等地，地方走訪拜廟行程也跨出責任區，自家人都說是為2026市長選舉布局。（本報資料照片）
民進黨不分區立委王義川認養中壢、平鎮為責任區、但服務擴及桃園、龍潭和新屋等地，地方走訪拜廟行程也跨出責任區，自家人都說是為2026市長選舉布局。（本報資料照片）

2026地方選舉開打？民進黨桃園市議員黃瓊慧今晚在社群平台threads發文，指綠營拚突破深藍票倉，賴清德目標鎖定台東和桃園，並指派立委莊瑞雄經營台東、協助陳瑩打縣長選戰，立委王義川則結合桃園議員做選服，提前布局市長選戰。

2022地方選舉，民進黨在桃園因林智堅論文風波，陣前換將改由鄭運鵬出馬，結果不敵國民黨對手、現任市長張善政，爾後2024立委選舉未能保住桃園任何一席，加上前市長鄭文燦貪汙官司纏身，地方士氣大受影響，基層也憂2026缺強而有力的母雞帶領。

關於綠營推派桃園市長人選，坊間傳聞版本眾多，甚囂塵上，立委王義川、法務部次長黃世杰、總統府副秘書長張惇涵與何志偉都曾被點名，雖然人選未拍板，但地方希望參選之人要熟悉地方，與地方有連結。

52歲的王義川因洪翰申接勞動部長，遞補任不分區立委，2月初接中壢、平鎮為責任區，且在綠營公布之前，農曆春節期間就與賴清德總統在地方拜廟行程同框。

綠營人士透露，民進黨在桃園本來由郭昱晴、張雅琳、林月琴和陳培瑜4名不分區立委認養，各自有服務據點，未與地方議員設聯合辦公室，王義川不同，不僅與責任區議員合作，還照顧到桃園、新屋與龍潭。地方希望市長人選與地方有一定連結，王現居青埔，曾任桃園航空城公司董事長，確實是不錯人選。

今天3月1日土地公生日，王義川除了中壢，也安排龍潭、八德等地宮廟參香行程。本人也喊出「桃園生根、深耕桃園」口號，下周二起與議員余信憲、彭俊豪、陳睿生、黃崇真、張肇良和劉仁照6人提供夜間服務接受陳情。

民進黨 賴清德 春節

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