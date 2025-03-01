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蔣介石是228元兇？ 學者：偏執解釋無助族群融合

記者李人岳／台北1日電
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賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。（記者黃義書／攝影）
賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。（記者黃義書／攝影）

賴清德總統在二二八紀念活動上稱「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」。歷史學者指出，賴總統的歷史認知恐怕「時空背景不太一樣」；二二八事件成因包含社會、經濟、族群等因素，將蔣中正定義為元兇「太過簡單化」。

民國史權威學者表示，二二八爆發的民國卅六年初，國民政府在大陸的戡亂戰事尚稱順利，國共雙方在東北、西北等戰場還在鏖戰，政治上正準備召開國民大會，制定憲法、選舉總統，對時局處於樂觀，社會上也仍處在抗戰勝利的戰後氣氛中，根本還不到「節節敗退」的地步。

學者指出，二二八發生背景複雜，不能只以單一小部分原因就解釋當時全台的情況。例如當時台灣社會經過50年的日本殖民統治，再回歸中華民國體制後多少有些不適應的摩擦，加上當時從中國、日本及南洋等各地回到台灣的人士，以及米糧物價等民生經濟因素，且大陸戰後發生的通貨膨脹免不了發生連動關係，都是二二八事件爆發的直接間接原因。

學者表示，另一方面，當時中共勢力也已滲透入台灣社會，在動亂發生後也順水推舟，雖然目前多數學界觀點認為當時的台共影響力有限，只不過站在現今中共的角度，當然會抬高當年台共的角色。

東華大學歷史系退休教授張璉指出，當年國民政府為了接收及戰後重建，從大陸選派交通、民生及媒體等各領域的青壯、單身公務員赴台，以當時留下的公部門而言，台籍人士因在殖民體制下尚無擔任各領域的中高階領導職務，戰後初期多半以大陸在台外省人或留台日人擔任主管，但也因此埋下台籍士人階層不滿的遠因。

張璉說，當時國民政府面對台灣發生動盪，當然要介入處理，然而綠營將蔣中正定義為元兇，太過簡單化。二二八事件經過近30多年來的簡化詮釋，如今40歲以下民眾多半已經接受這種牢不可破的歷史解釋。張璉認為，這是因政黨立場偏執而產生的一條鞭式解釋，恐怕反而無助於誠實呈現真實的歷史，也無助於真正的族群融合。

二二八事件 中共 日本

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新聞眼／誰都不該對歷史悲劇驟下定論

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