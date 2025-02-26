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急診醫遭諷「小腦袋」 卓榮泰認林靜儀嚴重失言

台灣新聞組／台北26日電
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衛福部次長林靜儀。(記者許正宏／攝影)
衛福部次長林靜儀。(記者許正宏／攝影)

全台各醫院急診壅塞持續未解，急診醫師關心相關問題卻遭到衛福部次長林靜儀反嗆「小腦袋」，引來在野黨立委齊轟撤換職位。行政院長卓榮泰昨天說，林靜儀失言相當嚴重，已要求衛福部長邱泰源給予該名醫師最多關懷照顧與表示歉意。

卓榮泰表示，他要求所有從政人員及部會首長一定要以國家為念、以人民為念，謹言慎行，對國會及人民負責。

急診爆滿問題引發基層焦慮，有急診醫師留言求助林靜儀發揮影響力幫忙，林以「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？」回覆，引發批評。

國民黨立委王鴻薇昨質詢，林靜儀是否該下台負責？卓榮泰表示，當初找林靜儀來是因為她的專業，這次失言「我覺得相當嚴重」，希望邱泰源和林靜儀未來在內部業務執行要比現在更加倍小心；他在施政報告前受訪表示，能感受衛福部人員對急診壅塞現象的焦慮，但無論如何都應該謹言慎行。

卓榮泰施政報告指出，對近期醫療造成民眾不便及對生命造成危險與不安深感遺憾，政府會有充分準備，推動住院整合照護系統，這是未來須完成的目標。

民眾黨立法院黨團昨也舉行記者會質疑賴清德總統承諾三班護病比入法跳票。黨團總召黃國昌表示，2024年總統大選期間，賴總統承諾三班護病比「一定要入法」，衛福部也承諾會提出最終版本，但目前進度是零，「我們要請教賴總統，選前騙票、選後忘記了嗎？衛福部是在欺騙台灣社會嗎？」

卓榮泰 黃國昌 賴清德

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