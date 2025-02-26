急診醫遭諷「小腦袋」 卓榮泰認林靜儀嚴重失言

衛福部次長林靜儀。(記者許正宏／攝影)

全台各醫院急診壅塞持續未解，急診醫師關心相關問題卻遭到衛福部次長林靜儀反嗆「小腦袋」，引來在野黨立委齊轟撤換職位。行政院長卓榮泰 昨天說，林靜儀失言相當嚴重，已要求衛福部長邱泰源給予該名醫師最多關懷照顧與表示歉意。

卓榮泰表示，他要求所有從政人員及部會首長一定要以國家為念、以人民為念，謹言慎行，對國會及人民負責。

急診爆滿問題引發基層焦慮，有急診醫師留言求助林靜儀發揮影響力幫忙，林以「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？」回覆，引發批評。

國民黨立委王鴻薇昨質詢，林靜儀是否該下台負責？卓榮泰表示，當初找林靜儀來是因為她的專業，這次失言「我覺得相當嚴重」，希望邱泰源和林靜儀未來在內部業務執行要比現在更加倍小心；他在施政報告前受訪表示，能感受衛福部人員對急診壅塞現象的焦慮，但無論如何都應該謹言慎行。

卓榮泰施政報告指出，對近期醫療造成民眾不便及對生命造成危險與不安深感遺憾，政府會有充分準備，推動住院整合照護系統，這是未來須完成的目標。

民眾黨立法院黨團昨也舉行記者會質疑賴清德 總統承諾三班護病比入法跳票。黨團總召黃國昌 表示，2024年總統大選期間，賴總統承諾三班護病比「一定要入法」，衛福部也承諾會提出最終版本，但目前進度是零，「我們要請教賴總統，選前騙票、選後忘記了嗎？衛福部是在欺騙台灣社會嗎？」