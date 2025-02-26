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態度軟化保初選門票？綠營：林岱樺疑向暗黑勢力妥協

台灣新聞組／台北26日電
民進黨立委林岱樺為稱「政治干預司法」致歉，傳出是因日前賴清德總統在烤肉宴上，告誡她應公開道歉。圖為林岱樺秀出的烤肉宴合照。（取自林岱樺臉書）
民進黨立委林岱樺為稱「政治干預司法」致歉，傳出是因日前賴清德總統在烤肉宴上，告誡她應公開道歉。圖為林岱樺秀出的烤肉宴合照。（取自林岱樺臉書）

民進黨立委林岱樺昨天為日前一席言論稱「政治干預司法，司法干預初選」表示道歉。傳出林岱樺道歉原因，是在日前賴清德總統邀集民進黨立委烤肉宴上，賴清德當面向林岱樺告誡，要求她應公開道歉；但與會綠委目前並無人證實，林岱樺則未有進一步回應。

本報系聯合報報導，有意角逐高雄市長的林岱樺涉入詐領助理費遭調查，她日前被搜索帶回偵訊時，在南機組門口高喊「政治干預司法，司法干預初選」。由於林岱樺民調支持度持續領先，卻捲入貪汙案，她表示自己遭到暗黑勢力打擊，引發初選陰謀論，也讓在野批評賴清德用司法當刀砍向自己人。

昨天更進一步傳出，賴清德總統對此言論不滿，認為這說法得利的只有林岱樺一人，傷害的卻是民進黨全黨。

對此，與會人士表示，官邸烤肉宴上，不少綠委目擊，林岱樺上前和賴清德自證清白，兩人交談期間，賴也對她表達關心，氣氛並不緊張。

另據台北中國時報報導，林岱樺涉貪獲交保，連日來態度從強硬轉趨低調。政壇分析，她正力挽狂瀾試圖保住2026高雄市長初選門票，不過，林此舉仍無法平息黨內不滿，部分綠營人士認為，林已重傷黨的形象，甚至疑向她口中的「暗黑勢力」妥協。

報導指出，國民黨高市議員白喬茵表示，林岱樺被偵訊時情緒激動，與她陽光形象反差甚大，卻在參加總統官邸烤肉趴後，態度轉趨溫和並道歉，推測她試圖保住2026初選門票，若能留在初選名單，仍有翻身機會，但若司法採取進一步行動，恐怕變數更多。

林岱樺 賴清德 民進黨

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