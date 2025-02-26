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才剛喊團結…卓榮泰施政報告為預算開嗆 在野批：該下台

台灣新聞組／台北26日電
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立法院新會期25日開議，行政院長卓榮泰（右二）上台施政報告時，國民黨立委舉牌表達訴求，卓發言一度中斷。（記者胡經周／攝影）
立法院新會期25日開議，行政院長卓榮泰（右二）上台施政報告時，國民黨立委舉牌表達訴求，卓發言一度中斷。（記者胡經周／攝影）

立法院新會期昨天開議，邀請行政院長卓榮泰施政報告及備詢，但卓榮泰上台前，國民黨立委一擁而上，高舉「高官爽烤肉、百姓塞急診」、「發現金一萬元，還錢於民」標語，並喊「謊言政府、詐騙治國」；民進黨立委則回嗆「我們要開會」，場面一度混亂。

立法院長韓國瑜見朝野互相叫囂，一度出手維持秩序，請卓先回座位，並呼籲立委「坐下來」，最後國民黨立委舉牌杯葛約七分鐘後，離開議場以示抗議，卓榮泰因而順利上台施政報告，民進黨立委留在現場鼓掌歡迎。

預算僵局未解，卓榮泰報告時，雖藉世界12強棒球賽強調團結，卻也質問在野：當地方預算都在增加，國家經濟也在成長，為何中央預算卻比去年少，「難道新增項目都不要做，哪一項不重要？」藍營批評，窒礙難行還來報告？白營也嗆，若堅提覆議，就放馬過來。

卓榮泰報告時表示，行政、立法應合作推動福國利民法案；他也引用韓國瑜的話及去年世界12強棒球賽為例，強調「團結比什麼都重要」。

針對今年度總預算案遭在野大幅刪減，卓榮泰解釋，今年度中央政府總預算規模為3兆1325億元(台幣，下同)，較去年增加2806億元，是因為有許多新增項目，「就是有這些新增的項目，才會比較高。」他細數今年多項新增政策及計畫後，反問：「哪一項不重要？哪一項可以不要做？」

卓榮泰說，六都的預算增加，地方政府預算增加，國家經濟成長也在增加，「為什麼中央政府預算卻必須要比去年少，難道我們新增的項目都不要做嗎？」當前經濟成長快速，公共服務的量能也要增加，所以3兆1325億元的歲出預算，不是沒有道理，請立院立委理解、支持。

不過，國民黨團總召傅崐萁批評，預算創歷史新高的政府，竟被卓榮泰稱窒礙難行，無法執政就該下台，竟還寡廉鮮恥到立法院報告，「不是說窒礙難行嗎？為什麼要來做施政報告？」這彰顯「詐騙政府、謠言治國」，賴清德總統該換閣揆就該換。

民眾黨立委張啓楷表示，民眾黨團已多次呼籲行政院不要提覆議，「如果繼續堅持，那就放馬過來」，賴政府散播謊言製造社會對立，故意為大罷免再添柴火，「那你們就放馬過來，覆議案還是不會過。」

卓榮泰在施政總質詢前，一番「朝野必須和解共生」言猶在耳，但他先是施政報告脫稿開嗆，上了備詢台後，也對「和解共生」言行不一，幾度對在野立委板起臉、疾言厲色，讓新會期在第一天就蒙上陰影。

評論指出，卓榮泰真有心促進立院和諧，應拿出誠意從自己做起；若對總預算、財畫法有不同意見，就拿出解套方案來協商，而不是一味提出覆議、聲請釋憲，讓朝野衝突一再原地踏步。

預算 卓榮泰 國民黨

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