助理費除罪化 全台各地議長擬向中央提案

新北市議長蔣根煌（圖中）21日參加新北市議會國民黨團幹部交接，表示地方正副議長聯誼會將提案請中央修法，放寬助理費使用範圍。（記者葉德正／攝影）

台北市議員陳怡君、立委林岱樺 陸續爆出助理費爭議，全國地方正副議長聯誼會2月24日將提案請中央修法。全國地方正副議長聯誼會長蔣根煌說，會由高雄市議長康裕成提案，其他人附議，向中央發聲。

據了解，提案內容希望未進私人口袋的助理費能放寬使用範圍，比照過去國務機要費修法「除罪化」，讓現有的爭議獲得解套。記者昨日訪康裕成等多名議長，皆未接電話。

高雄市議會昨證實，正副議長聯誼會上將由康裕成代表提案，由直轄市議長參與連署，利用臨時動議提出；正副議長聯誼會四個月開一次，半年前助理費問題陸續發生，康裕成就有修法建議，此次排程在上次會議就敲定，近日恰巧碰上陳、林涉案，再度受關注。

蔣根煌表示，助理費問題一直都是大家討論焦點，正副議長們經常與國外議會交流，以日本 為例，議會只會匡列一定額度，其他都由議員自由使用，不會規定一定要用來做什麼工作，才符合助理的資格。

「現行法規容易讓民代誤觸法網 ，大家都認為要修法。」蔣根煌說，議員工作繁雜，從民眾陳情到與政府人員溝通，也協調許多地方大小事務，很難去定義所謂的「工作」內容，正副議長們普遍認為應該要修法。

2009年雄檢接獲檢舉，大動作搜索高雄市議會，傳喚多位議員及人頭助理說明，之後依偽造文書罪起訴20名前後任議員，康裕成也在其中，後來皆易科罰金。

一名高市議員稱，縣市議員人事費和事務費使用受限規定，不符助理資格或名目不對就可能誤踩紅線觸法，因此希望向中央發聲，修法彌補制度上的缺失。未來不管人事費或事務費都採大水庫理論，由議員統籌分配使用，只要不進入私人口袋，可用於人事、事務、房租或水電等公務開銷，希望修法重新認定。