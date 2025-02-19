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柯爸3/10告別式…柯文哲昨才知父逝 民眾黨：盡力讓柯盡孝道

記者林銘翰、黃羿馨／台北19日電
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民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝享耆壽94歲，柯文哲母親何瑞英（中）神情哀痛步出冰存室。(記者許正宏／攝影)
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝享耆壽94歲，柯文哲母親何瑞英（中）神情哀痛步出冰存室。(記者許正宏／攝影)

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發前天病逝，柯家盼低調治喪，將靈堂設在私人會館。民眾黨立院黨團主任陳智菡昨到新竹表示，柯文哲昨才知爸爸過世，對他來說此刻非常煎熬；柯爸告別式經家族溝通，將在3月10日舉辦，黨內會盡最大努力讓柯在這天盡孝道。

民眾黨立委黃國昌當選黨主席今天上任。但有媒體報導，在野黨立委去年推動「藐視國會罪」引發違憲爭議，民眾黨立委黃珊珊曾抱怨「國昌收不回來」。黃國昌昨天表示，黨檢媒一體發揮到如此淋漓盡致，想要見縫插針，毫無效果。

黃珊珊則說，民眾黨是一個多元、富有活力的政黨，從上到下不可能只有一種聲音及看法；鏡週刊使用民眾黨前主席柯文哲「還原的手機通聯及對話」寫出一篇「調查」報導，內容指證黃珊珊「抱怨」黃國昌，實在令人啼笑皆非，實則蓄意挑撥。

民眾黨發言人吳怡萱表示，鏡週刊在黨檢媒三位一體的結構下，凸顯柯文哲案不是單純司法案件，而是政治偵防及政治迫害，從「鏡檢」披露的內容可以知道，「北檢對政治內容非常有興趣」，故意挑動黨內心結，想要裂解民眾黨，民眾黨絕對不會隨鏡週刊起舞。

民眾黨 柯文哲 黃國昌

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