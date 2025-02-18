府方：賴清德總統從未討論大罷免「出場」問題

老柯再催大罷免 民進黨立院黨團總召柯建銘（中）17日舉行記者會表示，民意先行、大勢底定，從歷史的角度來看，大罷免一定大成功。(記者黃義書／攝影)

民進黨 立法院黨團總召柯建銘 接受專訪時表示，提出大罷免 前曾和賴清德總統、行政院長卓榮泰溝通，並暗示賴會出面號召大罷免，「最大咖出場一定壓軸，現在沒出來是避免抹黑」。府方人士昨表示，總統始終尊重公民團體自主行動，從未討論「出場」問題。

府方人士說，府院黨每周固定例會，偶有臨時應變專案會議，會中多次談到罷免議題和社會氣氛，賴總統理解柯建銘站在第一線的使命感與焦慮，每次都讓柯暢所欲言，但賴總統立場始終非常清楚，希望以國家領導人高度，遵循憲政程序窮盡手段救濟，也力促卓揆建立行政與立法溝通管道，理性溝通窒礙難行之處，這也是賴總統引憲法第44條召集五院會商國政的初衷。

黨政人士表示，內部會議時雖充分交換意見，但賴、柯不曾針對罷免節奏討論所謂的「出場」；無論是閉門會議或中常會，賴總統與柯建銘在各種場合均互表立場與溝通，看到專訪內容也深感柯建銘的焦慮與辛苦。

對於府方與黨政人士說法，柯建銘表示「沒有回應」，但他17日預告「大罷免一定大成功」。他在昨天播出的網路節目專訪中說，民意起來後，一定要大罷免，也一定會大成功，現在已大勢底定，在整個總預算覆議案結束後，最晚是下下禮拜一，賴總統會大登場，在總統府裡開記者會，因為捍衛國家安全是總統的天職，「賴清德勢必會出來說：我是為捍衛國家安全，請台灣人民大家站出來」。

柯建銘說，大罷免程序推演走入尾聲將愈趨明朗，計畫擬定不可能向世界公告，但黨內都知道他不會背叛綠營，府、院、黨及黨團就像4個輪子，執行時都協調過，「國民黨騎單輪腳踏車與民進黨民主汽車對撞，顯然以卵擊石」。

民進黨中央17日重申尊重公民罷免運作，並反對國民黨發起惡罷，但應對大罷免的態度轉向積極，宣布成立律師團，提供公民團體、黨籍立委法律後援。

中選會統計，目前共有52名立委罷免案送件，至少16名綠營立委面臨罷免，民進黨秘書長林右昌18日下午將邀遭提案罷免的立委交換意見、討論對策。民進黨發言人韓瑩強調，大罷免是國民黨發動，民進黨支持公民罷免運動，也尊重其自主性與權利，不支持報復式惡意罷免。

由於立法院新會期戰場不少，身兼民進黨主席的賴總統將於23日（周日）中午宴請民進黨團成員，邀赴總統官邸烤肉聚餐，預料將觸及新會期法案、總預算攻防及罷免議題。