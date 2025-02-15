國安高層會議 在野批賴總統通篇呼應大罷免

國民黨立委許宇甄表示，賴總統國安高層會議會後發表談話中，看不出要如何協助高科技產業應對川普加稅大變局。（本報資料照片）

賴清德總統昨召開國安高層會議，商討面對國際新局對策。民進黨 立委邱志偉表示，台灣受到相關挑戰是長期課題，可考慮設立任務型單位，比照三大委員會模式，成立專屬委員會；藍白立委則同聲批評，沒看見賴總統提出具體因應對策，只看見通篇都在呼應大罷免。

邱志偉表示，希望政府部會要能跳脫傳統思維，現在美國川普 政府已經不適用價值外交、民主外交等溝通方式，要用甚麼東西彰顯台灣的重要性，這很重要。

邱志偉說，賴政府應仿造前總統李登輝、陳水扁總統任內，均有成立特別的對美溝通小組，例如李登輝任內有「明德小組」，定期訪美向官方說明台灣立場，若有誤會，也應該隨時以此小組作為聯繫對象，重點是定期、常態性的溝通，而不只有遇到問題才互動。小組成員除外交單位外，應廣納國安、國防、財經等官員，要讓台美溝通小組成為未來聯繫美國總統川普最即時的管道。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，因應川普新政的國際變局及日益嚴峻的地緣政治，總統和國安單位動起來，世界都在看台灣自主防衛的決心，也連帶影響國際協防台灣的意願；預算 反映政策，賴總統宣示編特別預算，民進黨團絕對支持。

國民黨立委許宇甄表示，賴總統會後發表談話主軸放在加強台美關係、提高軍費、加強抗中，感覺是在呼應大罷免，看不出要如何協助高科技產業應對川普加稅大變局。政府應加強與各產業的交流與對話，積極協助台灣廠商調整供應鏈及投資策略，輔導企業如何因應美國逐漸提高的關稅，確保企業在此變局中找到最佳應對策略。

國民黨立委李彥秀提醒民進黨政府，在野黨絕對支持向美國採購必需軍品，但是編列特別預算還是要考量國家整體財政；至於國防預算提高到GDP的3%，恐怕遠不及川普競選期間開出台灣要將國防預算提高到GDP10%的驚人數字。

民眾黨團總召黃國昌說，遺憾沒看到政府有任何深刻討論，更沒提出具體對策。現在賴政府、卓內閣整個腦袋除了協助民進黨團總召柯建銘號召的大罷免，好像不知如何或該做什麼事。