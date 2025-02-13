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財部稱超徵稅收優先用於減債 藍委批：從未見提出計畫

記者屈彥辰、蔡晉宇、林銘翰／台北13日電
去年超徵稅收5283億元，財政部表示應優先減債，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，財政部沒有提出任何減債計畫。（記者屈彥辰／攝影）
去年超徵稅收5283億元，財政部表示應優先減債，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，財政部沒有提出任何減債計畫。（記者屈彥辰／攝影）

政院對全民是否普發現金1萬元（台幣，下同，約304美元）未置可否，但財政部表示，歲入歲出賸餘扣除債務還本後之收支賸餘，將累計至歲計賸餘，供未來年度施政之融資財源，以相對減少債務之舉借，相關施政宜以優先順序為考量，普發現金不宜常態化，以兼顧財政穩健及國家發展。

財政部長莊翠雲去年在立院財委會答詢曾表示，稅收執行良好，將優先用來減少舉債，增加債務還本，不會再普發現金。

國民黨團書記長王鴻薇昨表示，財政部沒有提出任何減債計畫，四年來稅收超徵達1.8兆元，不論是三倍券、五倍券、普發現金6000元，不過動用約3000億元，「政府還債，有還到1.5兆嗎？」「最後不都浪費掉，拿去養網軍、養側翼嗎？」

「國民黨乾脆說總預算3兆多元，統統不要支出，全部拿來發給全民就好了。」民進黨團幹事長吳思瑤表示，政府稅收超出預期，應該用來建設國家、擴大照顧。民進黨立委許智傑表示，不管民進黨怎麼做，國民黨都有意見，政府過去普發現金，被在野黨罵是大撒錢；主張放在補助電費，國民黨也有意見，連政府發五倍券也被罵。這次總預算被大幅刪減，他認為超徵部分用途若要法制化可以討論，但應填補這次被砍掉的重要預算，避免因為藍白不理性刪除預算，影響國家運作。

民眾黨團副總召張啓楷表示，國民黨立委提案修法，可以進一步討論；但民眾黨主張優先還債，如果有剩餘再發給民眾。民眾黨立委黃珊珊主張，應先償還長期公債，用於成立主權基金也是值得討論的選項。

國民黨 預算 民眾黨

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