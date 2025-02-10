綠營高雄市長初選5搶1 邱議瑩談PK林岱樺的進度

民進黨立委邱議瑩（右）接受周玉蔻專訪，認為黨籍民代最後應該會出來支持大罷免，但暫時不會站在第一線，先讓公民團體自由發揮。（記者徐白櫻／翻攝）

民進黨 高雄市長黨內初選競爭激烈，擬參選的立委邱議瑩、賴瑞隆近日頻受訪爭取曝光。邱議瑩過去談及若林岱樺民調 持續領先，不排斥與其他三名參選人整合出一人與林岱樺PK，邱今早進一步表示，其餘人選的民調都慢慢上來了，沒跟許智傑、賴瑞隆談整合。

邱議瑩今早接受周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪，分享紀錄她抗癌過程的自傳「生命的溫暖戰歌」這本書。邱議瑩坦言，她自小的願望不是從政而是開幼稚園，雖然因罹癌摘除子宮、卵巢，失去當母親的可能性，「人的生命不可能永遠完美，總會有點缺憾」，坦然面對生命考驗。

周玉蔻追問邱議瑩，市長提名的黨內初選時程有無確定提早在今年舉辦。邱議瑩說，應該是今年舉行，目前還不知道，可能7月全代會才確定，秘書長、組織部都還沒談過，目前先各自努力，「這樣滿好的，愈來愈多人關心高雄不是壞事」，注意高雄發展及幾位候選人未來的可能性，有更長遠觀察時間，可以看出這個人到底適不適任。

去年11月，邱議瑩在周玉蔻專訪時曾提及，不希望提名林岱樺，如果林的民調持續領先，她認同其餘四人（邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、許銘春）可整合出一人與林岱樺進行PK。

周玉蔻再度問及整合問題，詢問邱要不要許智傑、賴瑞隆整合。「沒有談耶！大家在跑行程時開心相遇」邱議瑩回應，許銘春最近比較低調，其餘四人在檯面上跑得很勤快。

邱議瑩認為，大罷免 因素會讓大家更清楚知道，要選擇怎樣的政治人物對整體居住環境及政治環境比較好；黨籍民代最後應該會出來支持大罷免，但暫時不會站在第一線，先讓公民團體自由發揮，不適合現在就出來帶領大罷免，但會提供各種需要的協助。