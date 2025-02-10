我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

促團結不能只靠喊話 游盈隆籲賴：真誠無私分享權力

記者黃婉婷／台北10日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

賴清德總統今邀五院院長會商國政，期盼凝聚朝野共識，化解政治僵局。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是回應社會主流民意的一小步，也是扭轉動盪政局極具象徵意義的一大步；但促成團結不能只靠道德喊話，須真誠與無私的權力分享與付出。

「今天總統的一小步，會成為化解政治僵局的一大步嗎？」游盈隆今在院際協調前撰文指出，隨著台灣民主化帶來的政治與憲政變遷，當今五院實質上已非平起平坐，總統召集主持的院際會議已轉型成對內排困解紛、指引國家發展方向的平台，是專屬總統的舞台。

游指出，民主政治是政黨政治，今日台灣政治上的根本問題是政黨衝突不斷，不是院際之爭；民主政治也是民意政治，不能以一人之私或一黨之私強加諸民意之上。團結國人與社會是總統的憲政責任與義務，但促成團結不能只靠道德喊話，須真誠與無私的權力分享與付出。

對於當今台灣政治亂象，游盈隆認為，執政當局固須負相當的責任，在野黨的心胸氣度和視野格局也有兩點值得檢討改進之處。

他首先指出，在野陣營不能正視憲政體制具有「二元民主正當性」的特質，執意以立法院或國會才是唯一代表民意的最高機構，卻忽略總統也是人民選出的，總統也代表民意這一客觀事實。

他續指，在野黨執意或刻意主張賴總統只代表四成民意，而在野陣營有六成民意支持；坦白講，這是極大認知上的盲點，不了解民意具動態的、流動的特質，會隨總統執政表現好壞而變動。

不過，游盈隆也提醒，執政黨更需反省檢討，怎能一朝大權在握，便自我膨脹，甚至懷抱強烈的、虛幻的歷史使命感，鬥爭在野黨，恣意抹紅所有在野黨成員，視在野黨為寇讎，拒絕承認並接受自己在國會已淪為少數的客觀事實。

他認為，這樣的集體心態是不健康的，要不得的，最後演變成力推大罷免，走火如魔、誤導廣大善良支持者。

文末，他期許賴總統邀五院院長會商國是，能一掃去年政治混亂不安的穢氣，一元復始，萬象更新，讓新年出現新氣象，也帶有不鼓勵大罷免野火的嚴肅意涵，這才是國家之福，人民之福。

罷免 賴清德

上一則

綠營高雄市長初選5搶1 邱議瑩談PK林岱樺的進度

下一則

環保葬接受度攀高 新北升格後成長10倍

延伸閱讀

院際協調成功之鑰…端望賴總統辭黨主席

院際協調成功之鑰…端望賴總統辭黨主席
劉喬安黑料連環爆 作家：假台派真毒販 收罷免書取個資

劉喬安黑料連環爆 作家：假台派真毒販 收罷免書取個資
「賴清德藉韓國瑜搞離間」 藍憂製造兩個太陽矛盾

「賴清德藉韓國瑜搞離間」 藍憂製造兩個太陽矛盾
冷眼集／賴總統的院際協調 是提籃假燒金

冷眼集／賴總統的院際協調 是提籃假燒金

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）

大S併發肺炎發病到去世僅4天 具俊曄痛失愛妻：我不太好

2025-02-04 01:27

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心