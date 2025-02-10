促團結不能只靠喊話 游盈隆籲賴：真誠無私分享權力

台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

賴清德 總統今邀五院院長會商國政，期盼凝聚朝野共識，化解政治僵局。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是回應社會主流民意的一小步，也是扭轉動盪政局極具象徵意義的一大步；但促成團結不能只靠道德喊話，須真誠與無私的權力分享與付出。

「今天總統的一小步，會成為化解政治僵局的一大步嗎？」游盈隆今在院際協調前撰文指出，隨著台灣民主化帶來的政治與憲政變遷，當今五院實質上已非平起平坐，總統召集主持的院際會議已轉型成對內排困解紛、指引國家發展方向的平台，是專屬總統的舞台。

游指出，民主政治是政黨政治，今日台灣政治上的根本問題是政黨衝突不斷，不是院際之爭；民主政治也是民意政治，不能以一人之私或一黨之私強加諸民意之上。團結國人與社會是總統的憲政責任與義務，但促成團結不能只靠道德喊話，須真誠與無私的權力分享與付出。

對於當今台灣政治亂象，游盈隆認為，執政當局固須負相當的責任，在野黨的心胸氣度和視野格局也有兩點值得檢討改進之處。

他首先指出，在野陣營不能正視憲政體制具有「二元民主正當性」的特質，執意以立法院或國會才是唯一代表民意的最高機構，卻忽略總統也是人民選出的，總統也代表民意這一客觀事實。

他續指，在野黨執意或刻意主張賴總統只代表四成民意，而在野陣營有六成民意支持；坦白講，這是極大認知上的盲點，不了解民意具動態的、流動的特質，會隨總統執政表現好壞而變動。

不過，游盈隆也提醒，執政黨更需反省檢討，怎能一朝大權在握，便自我膨脹，甚至懷抱強烈的、虛幻的歷史使命感，鬥爭在野黨，恣意抹紅所有在野黨成員，視在野黨為寇讎，拒絕承認並接受自己在國會已淪為少數的客觀事實。

他認為，這樣的集體心態是不健康的，要不得的，最後演變成力推大罷免 ，走火如魔、誤導廣大善良支持者。

文末，他期許賴總統邀五院院長會商國是，能一掃去年政治混亂不安的穢氣，一元復始，萬象更新，讓新年出現新氣象，也帶有不鼓勵大罷免野火的嚴肅意涵，這才是國家之福，人民之福。