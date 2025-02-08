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學者：賴清德若只為政院助攻 恐難成真正院際協調者

記者王千豪／台北8日電

賴清德總統將召集五院院長會商國政，學者認為，賴總統必須展現超然態度，拿出誠意，才有辦法化解當前的政治僵局。學者也強調，五院除行政院以外都是合議制，若各院會不接受院際協調結論，最終恐無拘束力；且總統若是只是為了幫行政院助攻，恐怕很難成為真正的院際協調者。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，院際協調是憲法上的規定，憲法認為總統應該超然於五院，是五院之間的協調者，不介入各院的爭議，但在實務運作上，總統也是執政黨主席，且行政院長幾乎就是總統的執行長，在這樣的情況下，總統很難變成一個超然的國家元首，所以過去院際協調都沒有真的實踐過。

蘇子喬說，儘管總統很難是一個完全中立的協調者，但總統這樣的動作，他認為可以審慎樂觀的期待，非負面評價，畢竟現在朝野對立，需要一個關鍵性的政治人物，也就總統做為協調角色，除非走體制之外的路線，例如國是會議，或是與政黨主席的會商。

至於院際協調的結論是否具有法律位階或效力，蘇子喬表示，憲法的文字很簡單，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」換言之，院際協調是一個沒有正式拘束力的機制。

蘇子喬指出，司法院、監察院、考試院、立法院都是合議制，不像行政院長對各部位有裁示權，而是要經各院院會決議，司法院長、考試院長、監察院長、立法院長參加會商得到的結論，如果大法官、考試委員、監察委員、立法委員在自己的院裡面不買帳，那還是沒有意義。院際協調的結論是政治意義上的共識，沒辦法像覆議、釋憲等有拘束力跟憲法效力。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，賴總統拋出院際協調，是憲法賦予總統的職權，且符合政壇需要。但實際需要協調的只有行政院與立法院，司法院、考試院與監察院不是主角，可先不邀請以免模糊焦點。賴總統要真正發揮院際協調功能，須有誠意與超然性，否則如果只幫行政院助攻，恐難成為真正的院際協調者。

國是會議 賴清德 大法官

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